قائد اللواء 39 مدرع يوجه أفراده بحماية مليونية إعلان عدن التاريخي
العميد عبدالله الصبيحي
الأربعاء 03 مايو 2017 11:13 صباحاً
عدن (عدن الغد) خاص:
عدن (عدن الغد) خاص:
كلف القائد عبدالله الصبيحي اخيه العقيد جمال احمد الصبيحي رئيس مجلس الحراك الثوري موديه وضابط باللواء واركان اللواء عيدروس الشاعري بتامين ساحة العروض بعد التنسيق مع اللجنة الامنية المكلفة بتامين الساحة، وقد باشرت هذه القوة عملها منذ مغرب أمس
وياتي هذا الحس من القائد للحفاظ على المتظاهرين والحرص علي سلامتهم من اي عمل قد تقوم به اي جهه او اطراف اخرى للنيل من هذه الفعالية السلمية وخلط الاوراق وان دل هذا علي شي فانماء يدل علي حرص كل القيادات العسكريه والمدنيه الحنوبيه في سلامة المتظاهرين وتامين فعاليتهم لذا نوجه الشكر له ولكل جندي مشارك في هذا العمل الجبار والمبارك من قبل كل جنوبي.
*من جمال عبدالله عامر
تعليقات القراء
257511
[1] بارك الله فيهم -- هاذة الحشود اتت لاجل وطن فكونو حماه لهم -- رسالتي للقاعدة المذكورين اعلاه
الأربعاء 03 مايو 2017
علي | شبوه
الكثير يروج ان الحشود اتيه لاجل كرسي ومنصب عيدروس - وهاذا غير صحيح فعيدروس مجرد رمز جنوبي -- وبشر ممكن يعود للمنصب -- ولكن هاذة الحشود اتت لاجل هويه شهب وشريك تم اقصاءه والالتفاف على انتصاراته -- عيدروس رمز للنضال ===وللمقاومه والقوات الجنوبيه خرجت من غبار المعارك ضد عدو مشترك -- اعلمو ايها القاده انكم تتبعون وطن وشعب عليكم اعلان وقوفكم مع شعب الجنوب في مطلبه ومراده -- اعلمو ان الشعوب والاوطان باقيه وان الاشخاص والمناصب زائله -- فغدا" ستعودون الى الشارع فرتبو لانفسكم وضعو لكم مؤطى اقدام -- وخط رجعه
شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها