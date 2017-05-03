قائد اللواء 39 مدرع يوجه أفراده بحماية مليونية إعلان عدن التاريخي

كلف القائد عبدالله الصبيحي اخيه العقيد جمال احمد الصبيحي رئيس مجلس الحراك الثوري موديه وضابط باللواء واركان اللواء عيدروس الشاعري بتامين ساحة العروض بعد التنسيق مع اللجنة الامنية المكلفة بتامين الساحة، وقد باشرت هذه القوة عملها منذ مغرب أمس

وياتي هذا الحس من القائد للحفاظ على المتظاهرين والحرص علي سلامتهم من اي عمل قد تقوم به اي جهه او اطراف اخرى للنيل من هذه الفعالية السلمية وخلط الاوراق وان دل هذا علي شي فانماء يدل علي حرص كل القيادات العسكريه والمدنيه الحنوبيه في سلامة المتظاهرين وتامين فعاليتهم لذا نوجه الشكر له ولكل جندي مشارك في هذا العمل الجبار والمبارك من قبل كل جنوبي.



*من جمال عبدالله عامر

المزيد في أخبار وتقارير مع إقتراب موعد مليونية إعلان عدن التاريخي.. أوضاع أمنية مستقرة في عموم مديريات العاصمة شهد الوضع الأمني في العاصمة عدن هدوء ملحوظ خلال الأيام الماضية. واستتب الوضع الأمني في جميع مديريات العاصمة عدن رغم حالة الشحن التي شهدتها مواقع التواصل الإجتماعي تجمع الأحرار الجنوبيين للتنمية يدعو جماهير الجنوب للزحف باتجاه العاصمة عدن دعا تجمع الأحرار الجنوبيين للتنمية جماهير الشعب الجنوبي للمشاركة الفاعلية في مليونية إعلان عدن التاريخي يوم الخميس القادم. وفي بيان لتجمع الأحرار الجنوبيين تحصلت موكب قبائل الصبيحة يتحرك باتجاه العاصمة للمشاركة في مليونية إعلان عدن التاريخي تحرك صباح الأربعاء موكب قبائل الصبيحة بقيادة الشيخ عصام عبده هزاع الصبيحي قادما للعاصمة عدن للمشاركة في مليونية "إعلان عدن التاريخي" بيوم الغد في ساحة العروض

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