"تاج" يدعو الجماهير للحشد يوم الرابع من مايو الحالي في عدن

دعا التجمع الديمقراطي الجنوبي " تاج" جماهير شعب الجنوب الى الحشد يوم الرابع من مايو الى العاصمة عدن للمشاركة في الفعالية التي ستقام يوم الخميس في ساحة الحرية بخورمكسر , وجاء ذلك في بيان تلقت صحيفة " عدن الغد" نسخه منه جاء فيه :

ياجماهير شعبنا في الجنوب العربي .. أيها الابطال

يهيب التجمع الديمقراطي الجنوبي "تاج" بجماهير شعبنا في الجنوب العربي ويدعوهم للزحف نحو العاصمة عدن للمشاركة في الفعالية التاريخية التي ستقام يوم الخميس الرابع من مايو 2017 في ساحة الحرية في خور مكسر.

أيها الجنوبيون الاحرار

لقد تمادى العابثون بأحلامنا وارضنا في غيهم وعاثوا في الأرض فسادا لم يردعهم ضميرا او دينا يتاجرون بقوت الجياع وآهات المعذبين من أبناء الجنوب. وكشفا العامين الماضين مدى الحقد والإجرام الذي يحمله هؤلاء المرتبطين بشكل وثيق بنظام الاحتلال اليمني وانهم يسعون لإعادة تجميع قواهم التي تتألف من الجماعات الإرهابية المتحالفة مع قوى الشر والفساد ويعملون جاهدين بمختلف السبل لتخريب مؤسساتنا وبلدنا الجنوب حتى يتمكنوا من إعادة احتلاله.

لقد بذلت قيادة المقاومة الجنوبية خلال العامين المنصرمين كل جهودها لمحاولة التوصل الى تسوية تضمن حق شعب الجنوب في تقرير مصيره ذلك الحق الذي قدمنا من اجله الالاف الشهداء ومازالت جراحنا تنزف في سبيلة ولا غير. بح صوتنا في المطالبة بأبسط الحقوق لكنهم اوغلوا في عبثهم بكل شيء من الكهرباء والدواء الى الامن والسكينة والقوت اليومي وكل شيء ضروري أو جميل وكشفت مختلف الأطراف اليمنية والفاسدين الجنوبيين المتحالفين معهم انهم جميعا يحيكون المؤامرات والدسائس تحت قبة "الشرعية" ولا يعيرون لشعب الجنوب ادنى اعتبار فالأموال الوفيرة التي يدرها عليهم الجنوب اصمت اذانهم ولا يسمعون انين شعبنا ولا يرون معاناته.

واثبتت الأيام مجددا ان هؤلاء الفاسدون لاهم لهم سوى نهب الثروات وتكديس الأموال حتى وان كان ثمنها دماء الجنوبيين ومستقبلهم وأكدت المعطيات ان الحق كما كان في كل زمان ومكان يجب ان ينتزع والحرية لا توهب ابدا.

لقد ضقنا ذرعا بهؤلاء العابثون ونفذ صبرنا ولم يعد لدينا مزيدا من الوقت حتى نصبر أو نصمت فشعب الجنوب من المهرة حتى المندب يتأهب اليوم ليقول كلمته وليعلن حقه في تقرير مصيرهم وعلى هؤلاء ان يقفوا امام مصيرهم المحتوم فنحن ماضون في كنسهم الى مزابل التاريخ فقد حانت اللحظة التاريخية التي نستطيع فيها انتزاع حقنا من هؤلاء بعد أن طال الانتظار وزادت المعاناة.

يا أبناء الجنوب العربي البواسل

لقد قدم شعبنا الالاف من قوافل الشهداء في سبيل الانعتاق والتحرر واليوم نقف على اعتاب مرحلة مصيرية حاسمة تتأسس فيها ملامح مستقبل الدولة الجنوبية واننا سائرون في طريق الحرية والاستقلال مهما كانت الالام والمعاناة والتضحيات.

فرغم تعرض الجنوب للعبث والتمزق بفعل ايادي التخريب التي طالت كل شيء خلال اكثر من عقدين من الزمان ووجدنا انفسنا مجزأي الاوصال تنتصب امامنا العقبات وتنوء بنا الأحمال التي اثقلت كاهلنا وحالت دون توحيد صفوفنا لكننا اليوم وبإذن الله نتحدث بثقة كبيرة ان الجنوب قد تعافى من كل هذه الجراح واستطاع تجميع قواه وصار قادرا على الإمساك بزمام امره وتلقين الطامعين درسا لن ينسوه.

أيها الجنوبيون في كل مكان داخل الوطن وفي ارض الشتات

لقد توافدت الحشود والنخب الجنوبية الى العاصمة عدن وعقدت لقاءات مكثفة وتدارست بشكل اخوي ومسؤول طبيعة تعقيدات الظرف التاريخي والمهام المنتصبة امام مختلف القوى السياسية الجنوبية ومقاومتنا الباسلة وتأكد للكل ان اللحظة الحاسمة قد حانت وان لا خلاص من مخاطر النكوص بالثورة الا بقول كلمتنا وتقرير مصيرنا.

أننا في التجمع الديمقراطي الجنوبي "تاج" وكل القوى الجنوبية ندعو كل فئات الشعب الجنوبي وقواها الاجتماعية بمختلف شرائحه ومكوناته الى الانخراط والمشاركة الفاعلة في صناعة وصياغة مهام المرحلة الراهنة وخارطة المستقبل فكلنا جميعا جنود لهذا الوطن نحمي ترابه ونبني مستقبله جميعا سوءا نقف صفا واحد في مواجهة المخاطر الجسيمة التي تهددنا جميعا.

ونحن في "تاج" قيادة وقواعد اذ نعلن تضامننا المطلق مع قادة المقاومة ورمزها المناضل اللواء عيدروس الزبيدي وندعوهم للرفض وعدم التعاطي مع عصابات الإجرام والفساد نؤكد ان استهدافهم لم يكن لشخوصهم بأي شكل من الاشكال بل ان الهدف هو مستقبل الجنوب ومصيره .. اليوم نعلن ان لا سلطة سوى سلطة المقاومة وشعب الجنوب هو صاحب السلطة في ارضه والحق الذي تقره كل القوانين الدولية والشرائع السماوية.

موعدنا غدا الخميس الرابع من مايو الذي سيحفر اسمه في التاريخ الجنوبي كيوم للتصعيد الثوري وانطلاقة المسيرة المظفرة نحو الاستقلال وتأسيس الدولة الفيدرالية الجنوبية الموحدة.

عاشت الثورة الجنوبية الظافرة

عاشت المقاومة الجنوبية الباسلة

المجد والخلود للشهداء

ولتحيا دولة الجنوب العربي

صادر عن: التجمع الديمقراطي الجنوبي "تاج"

03 مايو 2017

موقع التجمع الديمقراطي الجنوبي - تاج

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