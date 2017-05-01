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أخبار وتقارير

وصول مرتقب لرئيس الوزراء بن دغر وعدد من المسؤولين الى عدن

الاثنين 01 مايو 2017 06:39 صباحاً
عدن الغد /خاص

 

قالت مصادر حكومية ان رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر سيصل الى عدن اليوم الإثنين. 

وقالت المصادر لعدن الغد ان بن دغر سيصل برفقة عدد من المسؤولين في الحكومة الشرعية الى عدن.

وغادر بن دغر عدن قبل اكثر من شهر من اليوم .

 


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