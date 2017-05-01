قالت مصادر حكومية ان رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر سيصل الى عدن اليوم الإثنين.

وقالت المصادر لعدن الغد ان بن دغر سيصل برفقة عدد من المسؤولين في الحكومة الشرعية الى عدن.

وغادر بن دغر عدن قبل اكثر من شهر من اليوم .

المزيد في أخبار وتقارير وصول مرتقب لرئيس الوزراء بن دغر وعدد من المسؤولين الى عدن قالت مصادر حكومية ان رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر سيصل الى عدن اليوم الإثنين. وقالت المصادر لعدن الغد ان بن دغر سيصل برفقة عدد من المسؤولين في الحكومة المشوشي يلتقي العطاس في الامارات التقى قائد الحزام الامني بعدن نبيل المشوشي القيادي الجنوبي حيدر ابوبكر العطاس في العاصمة الاماراتية ابوظبي . وقال مقربون من "المشوشي" انه التقى العطاس وعدد من محافظ أبين يعقد اجتماعاً بمؤسسة كهرباء جعار ويشدد على مضاعفة الجهود لتخفيف معانات المواطنين عقد محافظ محافظة ابين اللواء/ ابوبكر حسين سالم ومعه رئيسي محكمة ونيابة ابين اجتماعا استثنائياً بمؤسسة كهرباء جعار للوقوف امام الوضع المأساوي الذي تعيشة مديريتي