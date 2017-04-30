طيران بدون طيار يحلق بسماء مديرية مودية وانفجار عنيف يهز شرق المديرية
صورة ارشيفية
الأحد 30 أبريل 2017 10:00 مساءً
مودية (عدن الغد) خاص
مودية (عدن الغد) خاص
حلق مساء اليوم الأحد طيران من دون طيار بمديرية مودية بمحافظة أبين وانفجار عنيف يهز المديرية من اتجاه المجال الشرقي لها يعتقد أنها ضربات من الطيران على مواقع القاعدة بمودية.
حسب المصادر ليس هناك اي إصابات أثناء القصف للأماكن السكنية وتم الاستهداف لأماكن خالية من السكان .
تفاصيل أوفى لاحقاً
*من عدنان القيناشي
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