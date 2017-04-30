الصيني : قرارات الشرعيه اليمنية الاخيره تستهدف الجنوب وقضيته العادلة

قال مدير عام مدير المضاربه وراس العاره بمحافظه لحج العقيد علي عبدالله الصيني ان ابناء المديرية على اتم الاستعداد للزحف الى العاصمه عدن وتلبيه نداء الواجب تجاه وطنهم وشعبهم.

وطالب الصيني في تصريح صحفي جميع ابناء المديريه الى الاصطفاف الوطني ومواصله مسيره التضحية والفداء والشرف من خلال تسجيل موقف عظيم واثقا منهم بان يكونوا الجسر الامن للعاصمة عدن.

وقال " بلاشك ان قرارات الشرعيه اليمنيه الاخيره تستهدف الجنوب وقضيته العادلة لكنها بكل تأكيد ستفرز واقع جنوبي جديد يجب ان ينتصر للوطن والشعب الجنوبي ويخطي خطوات قويه نحو تحقيق حلمه وهو التحرير والاستقلال الناجز بدون اي قيد او شرط .

*من معين الصبيحي

المزيد في أخبار وتقارير وصول مرتقب لرئيس الوزراء بن دغر وعدد من المسؤولين الى عدن قالت مصادر حكومية ان رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر سيصل الى عدن اليوم الإثنين. وقالت المصادر لعدن الغد ان بن دغر سيصل برفقة عدد من المسؤولين في الحكومة المشوشي يلتقي العطاس في الامارات التقى قائد الحزام الامني بعدن نبيل المشوشي القيادي الجنوبي حيدر ابوبكر العطاس في العاصمة الاماراتية ابوظبي . وقال مقربون من "المشوشي" انه التقى العطاس وعدد من محافظ أبين يعقد اجتماعاً بمؤسسة كهرباء جعار ويشدد على مضاعفة الجهود لتخفيف معانات المواطنين عقد محافظ محافظة ابين اللواء/ ابوبكر حسين سالم ومعه رئيسي محكمة ونيابة ابين اجتماعا استثنائياً بمؤسسة كهرباء جعار للوقوف امام الوضع المأساوي الذي تعيشة مديريتي