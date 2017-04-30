ذوي الاحتياجات الخاصة يحتفون بأسبوع الاصم العربي 42 بمسيرة تعبيرية بحوطة لحج (مصور)

نظمت جمعية تأهيل ورعاية الصم والبكم بمحافظة لحج يوم الاحد مسيرة تعبيرية في عاصمة المحافظة الحوطة بمناسبة اسبوع الاصم العربي 42 تحت شعار لغة الاشارة وسيلة مساعدة هامة للتواصل مع الاصم .

وخلال المسيرة التي جابت شوارع الحوطة وحضرها مدير عام المديرية الأستاذ انيس العجيلي قدم اعضاء الجمعية عدد من الفقرات الاستعراضية الرياضية تعبيرا عن اهمية هذا اليوم بالنسبة لشريحة الصم والبكم .

وخلال الفعالية اكدت رئيسة جمعية الصم والبكم الاخت كوكب ان هذه المناسبة تأتي في ظل معاناة كبيرة تعترض توصيل الرسالة الانسانية لعمل الجمعية والمتمثل في شحة الامكانيات المادية والمالية وعلى اثرها توقفت الجمعة مرارة لعدم قدرتها على تقديم الخدمات وتوفير الحد الادنى من التزامات الجمعية تجاه اعضائها والمعلمين فيها .

مضيفة ان الجمعية الان بدأت في العمل من جديد ويعود ذلك الى توفر بعض الدعم سواء من السلطة المحلية بالمحافظة او من الرجال الخيرين والمحبين لفعل الخير .

من جهته قال مدير عام مديرية الحوطة الأستاذ انيس العجيلي ان هذه الشريحة تفتقر الى الحد الادنى من الامكانيات لكن بجهد القائمين عليها استطاعوا ان يفعلوا شيئا ولم يقفوا مكتوفي الادي مؤكدا ان السلطة المحلية بالمديرية ستعمل بكل جهد على تذليل الصعوبات امام جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة بحسب ما لدينا من امكانيات ولن نبخل عليهم وسنعمل على البحث عن بدائل تمكنهم من الاستمرار في خدمتهم الانسانية وسنطرق كل الابواب ايمانا بضرورة توفير الامكانيات لهذه الشريحة المهمة في مجتمعنا بالمديرية .

شارك في المسيرة العديد من الشخصيات الاجتماعية والنشطاء في حقوق الانسان بالمحافظة.

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