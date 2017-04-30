الجنرال الأحمر : المملكة حاملة لقضايا الأمة وحصناً حصيناً لها وعلينا كيمنيين التحرر من العصبويات
الأحد 30 أبريل 2017 06:25 مساءً
(عدن الغد) خاص:
(عدن الغد) خاص:
ثمن نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح دور المملكة العربية السعودية في اليمن ومساندتها للشرعية ووقوفها المستمر إلى جانب مصلحة أبناء الشعب اليمني.
وقال نائب الرئيس في تغريدة كتبها على حسابه الرسمي في تويتر " كانت المملكة ولا تزال حاملة راية الأمة وحصناً حصيناً لها، وحاملة لقضاياها وهمومها ومدافعة عن كيانها وكرامتها".
ودعا في تغريدة أخرى أبناء الشعب اليمني إلى رفض العصبية أياً كان شكلها ومظهرها والانتماء للوطن وحده، حيث قال: "لن يتعافى اليمن مالم نتحرر جميعاً كيمنيين من عقدة العصبوية بمختلف مظاهرها المناطقية والسلالية والحزبية ويكون انتماءنا فقط لوطنٍ يحتضن الجميع".
تعليقات القراء
257047
[1] حبني بالغصب
الأحد 30 أبريل 2017
العوذلي | عدن
كل واحد يتفرغ ويصلح بابوره بدل ما نجلس في عصيد للابد،،كما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف،
257047
[2] محجوب
الأحد 30 أبريل 2017
ابو عدي | تكريت
محجوب
257047
[3] اهم شي مناصبكم والثروه غايتكم
الأحد 30 أبريل 2017
ابن الجنوب العربي | عدن خاليه من الحجريه
انتم الزيود تقسموا ادوار واحد مع السعوديه وواحد ضدها اللي ينجح لا ينسى اخوه خلو الكذب ان من ترسل الارهابين للسعوديه والجنوب تبتزوا السعوديه مال حرام خائن دموي باسم الدين والجهاد تقتلوا الناس اهم شي مناصبكم والثروه غايتكم
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- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها