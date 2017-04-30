الجنرال الأحمر : المملكة حاملة لقضايا الأمة وحصناً حصيناً لها وعلينا كيمنيين التحرر من العصبويات

ثمن نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح دور المملكة العربية السعودية في اليمن ومساندتها للشرعية ووقوفها المستمر إلى جانب مصلحة أبناء الشعب اليمني.

وقال نائب الرئيس في تغريدة كتبها على حسابه الرسمي في تويتر " كانت المملكة ولا تزال حاملة راية الأمة وحصناً حصيناً لها، وحاملة لقضاياها وهمومها ومدافعة عن كيانها وكرامتها".

ودعا في تغريدة أخرى أبناء الشعب اليمني إلى رفض العصبية أياً كان شكلها ومظهرها والانتماء للوطن وحده، حيث قال: "لن يتعافى اليمن مالم نتحرر جميعاً كيمنيين من عقدة العصبوية بمختلف مظاهرها المناطقية والسلالية والحزبية ويكون انتماءنا فقط لوطنٍ يحتضن الجميع".

المزيد في أخبار وتقارير وصول مرتقب لرئيس الوزراء بن دغر وعدد من المسؤولين الى عدن قالت مصادر حكومية ان رئيس الوزراء احمد عبيد بن دغر سيصل الى عدن اليوم الإثنين. وقالت المصادر لعدن الغد ان بن دغر سيصل برفقة عدد من المسؤولين في الحكومة المشوشي يلتقي العطاس في الامارات التقى قائد الحزام الامني بعدن نبيل المشوشي القيادي الجنوبي حيدر ابوبكر العطاس في العاصمة الاماراتية ابوظبي . وقال مقربون من "المشوشي" انه التقى العطاس وعدد من محافظ أبين يعقد اجتماعاً بمؤسسة كهرباء جعار ويشدد على مضاعفة الجهود لتخفيف معانات المواطنين عقد محافظ محافظة ابين اللواء/ ابوبكر حسين سالم ومعه رئيسي محكمة ونيابة ابين اجتماعا استثنائياً بمؤسسة كهرباء جعار للوقوف امام الوضع المأساوي الذي تعيشة مديريتي

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