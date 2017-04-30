قيادة السلطة المحلية ومجلسي الحراك الثوري والمقاومة بمديرية الحد يافع تستنكر إقالة الزبيدي وتؤكد وقوفها الى جانبه

عقد صباح السبت 29 ابريل 2017م اجتماع لقيادة السلطة المحلية ومجلسي الحراك الثوري والمقاومة الجنوبية بمديرية الحد يافع ناقشوا فيه المستجدات الاخيرة المتمثلة في بعض قرارات صادرة عن رئاسة الشرعية في 27 ابريل 2017م وهي بتوقيتها هذا لها مقصدها ومغزاها الرابط لاعلان 27 ابريل 1994م يوم اعلان الحرب على الجنوب من قبل ماسميت بالشرعية في ذلك الوقت وان اختلف الزمان والطريقة.

ان القرارات التي صدرت هي قرارات سياسية محضة استهدفت قضية الجنوب وشعبه البطل وقواه الحراك الجنوبي ومقاومته المسلحة وخلال ابعاد الرموز القيادية للمقاومة من مواقعها الإدارية ممثله بالاخ اللواء عيدروس الزبيدي وغيره من القيادات ولم تكن تلك القرارات الا نتيجة لاعمال الشرعية بقواها المختلفة التي عملت على محاربة تلك القيادات وعملت جاهده على افشال اي جهود لهم واضهارهم بالقيادة العاجزة حتى تصل الى مبتغاها في تلك القرارات ومع هذا فان تلك القيادات قد حققت نجاحآ ملموس ومحسوس في محاربة الارهاب والحفاظ على الامن ومحاولة توفير الخدمات وعلية فإننا نؤكد التالي:

1 - يؤكد الاجتماع عن الرفض لتلك القرارات السياسية التي لم تستهدف تلك الرموز القيادية بحد ذاتها بل استهدفت قضية شعب الجنوب ومقاومته الباسلة وحراكه السلمي التي ناضلت وقاتلت من اجل تحرير الجنوب واستقلاله واستعادة دولته ونعلن عن وقوفنا الى جانب اللواء عيدروس الزبيدي وكل القيادات الجنوبية المستهدفة من قبل الشرعية والقوى المعادية .

2 - يؤكد الاجتماع استعداد ابناء الحد للمشاركة الفاعلة مع كل ابناء الجنوب في التعبير عن الرفض لتلك القرارات بالطرق والوسائل وفقآ لتوجيهات القيادات المركزية.

3 - يناشد الاجتماع كل ابناء الجنوب والمقاتلين خارج حدود الجنوب على العودة للدفاع عن الجنوب وحمايته من القوى التي تستهدف قضيته وهدفه المنشود .

4 - يطالب الاجتماع دول التحالف العربي بتصحيح العلاقة المشتركة مع المقاومة الجنوبية والحراك الجنوبي وبنائها على اسس صحيحة التي تكفل تحقيق اهداف قوى التحالف في هزيمة المد الرافضي العفاشي وتحقيق تطلعات شعب الجنوب في بناء دولته.

5 - يطالب الاجتماع قيادات مكونات الجنوب ومقاومته المسلحة بالتقييم الواقعي والشفاف لوضعنا القائم والاستفادة من ذلك التقييم في ترتيب اوضاعنا في الجنوب بما يمكنا من تجاوز اي تأثير من مثل تلك القرارات.

6 - يؤكد الاجتماع على تنفيذ القرارات المتخذة والمرتبطة في نشاطنا داخل المديرية.

المجد والخلود للشهداء

الشفا للجرحى

الحرية للمعتقلين

صادر عن اجتماع قيادة السلطة المحلية ومجلسي الحراك الثوري والمقاومة الجنوبية بمديرية الحد يافع محافظة لحج

السبت 29 ابريل 2017

المزيد في أخبار وتقارير قيادة السلطة المحلية ومجلسي الحراك الثوري والمقاومة بمديرية الحد يافع تستنكر إقالة الزبيدي وتؤكد وقوفها الى جانبه عقد صباح السبت 29 ابريل 2017م اجتماع لقيادة السلطة المحلية ومجلسي الحراك الثوري والمقاومة الجنوبية بمديرية الحد يافع ناقشوا فيه المستجدات الاخيرة المتمثلة في بعض رئيس الوزراء يوجه بصرف مستحقات الطلاب الدارسين في الخارج وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بصرف المستحقات المالية للربع الأول من العام ٢٠١٧ للطلاب الدارسين في الخارج من جميع جهات الابتعاث وذلك بناءاً على توجيهات ترجمة خاصة : اليمن قد يصبح سوريا أخرى، وقد ان الأوان للعالم ليتحرك كأب لثلاثة بنات، ما يحدث في اليمن يجرح قلبي. حيث اركعت الحرب التي تدور رحاها منذ أكثر من عامين بين جماعات طائفية تتعارك من أجل السيطرة على الحكومة البلاد على