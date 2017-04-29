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اللواء الرابع حماية رئاسية ينفي صحة اخبار تحدثت عن مقتل احد افراده

السبت 29 أبريل 2017 11:11 مساءً
عدن الغد /خاص

نفى  العقيد/ حسن القاضي اركان حرب اللواء الرابع مدرع حرس رئاسي للاستفسار صحة بيان مزعوم قيل انه  صادر عن اللواء الرابع حول مقتل جندي من افراد اللواء الرابع اثناء مروره بجانب معسكر المشاريع فجر يوم الجمعة بعد اكمال نوبته ومغادرته اللواء .

وقال العقيد/ القاضي: لقد تفاجئنا كغيرنا بسماع هذا البيان الكاذب الذي صدر بإسم اللواء الرابع حماية رئاسية وذلك بهدف التشويه واثارة الفوضة وزعزعة الامن ، وتبيانا للحق واظهارا للحقيقة فإننا نحب ان نؤكد على الاتي:

 

1- ورد في البيان المزعوم والمنسوب للواء الرابع حماية ان الجندي مهيب عبدالله الرداعي الرقم العسكري 712894 يتبع اللواء الرابع مدرع حماية رئاسية ، وهذا لا اساس له من الصحة ولا يوجد لدينا جندي في اللواء يحمل هذا الاسم الذي ذكر في البيان الكاذب ، كما ان الرقم العسكري المذكور اعلاه لا يتبع اللواء وليس مقيدا ا في كشوفاتنا ..

 

2- نؤكد على ان قيادة اللواء الرابع حماية حريصة كل الحرص على حياة كل فرد من افراد اللواء ، حيث انها لا تسمح ا لجنودها بمغادرة المعسكر فجرا بعد اكمال نوبانهم الليلة ، ولم يتعرض اي جندي من افراد اللواء للقتل اثناء مروره بجانب معسكر المشاريع فجر يوم الجمعة كما جاء في البيان المنسوب كذبا وزورا للواء الرابع ..

 

3- نطالب جميع وسائل الاعلام المرئية والمقروءة توخي الحذر عند نقل مثل هذه الاخبار الكاذبة التي هدفها التشوية وخلط الاوراق وضرب النسيج الوطني الجنوبي لابناء الوطن الواحد من خلال نشر الفوضة والاشاعات والاكاذيب في اوساطنا ، وان يأخذوا الاخبار من مصادرها الحقيقية قبل ان يتم تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وعليهم ان يتحملوا المسئولية الدينية والادبية والاخلاقية تجاه ما يكتبونه او ينقلوه وان يخافوا الله ويتقوه فيما يصدر منهم هذا والله ولي التوفيق ..

 

 


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