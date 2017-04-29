الشيخ أحمد الجعدني : ننفي ما تناقل عن تأييدنا لقرارات الرئيس هادي

نفى أحد مشائخ قبيلة الجعادنة كبرى قبائل آل فضل بمديرية الوضيع محافظة ابين نفيا قاطعا أن تكون قبيلته قد أصدرت بيان تأييد لقرارات الرئيس عبدربه منصور هادي الأخير والتي قضت بتعيين المستشار عبدالعزيز المفلحي محافظا للعاصمة عدن خلفا للواء عيدروس الزبيدي.

وقال الشيخ احمد علي منصور المظلومي الجعدني في بلاغ توضيحي أن ما جاء في الخبر بان (قبيلة الجعادنة في أبين تعلن تأييدها لقرارات الرئيس هادي) والذي نشر في موقع "عدن الغد" ومواقع إخبارية غير صحيح ومنافي للحقيقة.

وأضاف المظلومي أن ما جاء في الخبر ليس له اساس من الصحه، وقبيلة الجعادنة غير معني بهذا الخبر وأن هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم، مؤكدا أن قبيلة الجعادنة مع أبناء الجنوب عامة.

وأكد بالقول" لن نكون إلا مع مطالب شعبنا الجنوبي التي ناضل من أجلها وقدم في سبيلها آلاف الشهداء والجرحى والمعتقلين ولن نحيد عن ذلك أبدا مطالبا دول التحالف العربي والمجتمع الدولي القيام بواجباته الأخلاقية والقانونية تجاه شعب الجنوب وقضيته العادلة.

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