الملك سلمان يلتقي الرئيس هادي ويجدد الدعم لادارته

إستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ،مساء اليوم ،بالقصر الملكي بمدينة جده أخيه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الاخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين بجوانبها وتفاصيلها المختلفة الرامية الى تعزيز افاق التعاون والتنسيق الاخوي المشترك بين اليمن والمملكة ودول التحالف العربي الذي يتجسد في اروع صوره واشكاله ميدانياً وسياسياً ومجتمعياً.

وعبر فخامة الرئيس عن سروره بلقائه اخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز..مثمناً مواقفه الاخوية الصادقة تجاه اليمن في مختلف المواقف والظروف ودعم المملكة لليمن وشرعيتها الدستورية .

وقال رئيس الجمهورية "ان تلك مواقف المملكة العربية السعودية ستظل حاضرة وخالدة في ذاكرة الشعب اليمني لتجسد وحدة الهدف والمصير المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين".

من جانبه عبر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن سعادته باستقبال فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية..مجدداً تأكيد موقف المملكة الدائم والداعم لليمن وشرعيته الدستورية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي.

وقال خادم الحرمين الشريفين" ان امن اليمن واستقرارها جزء لا يتجزاء من امن واستقرار المملكة باعتبارها تمثل الجوار والعمق الاستراتيجي للملكة"..مؤكداً دعم فخامة الرئيس وخطواته وجهوده الرامية الى السير باليمن نحو المستقبل المنشود وتجاوز تحدياته بمساندة الاشقاء وفي المقدمة المملكة .

ولفت الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الى اهمية التنسيق والتواصل والتكامل الدائم بين البلدين والشعبين الشقيقين لتحقيق التطلعات والاهداف التي من اجلها تُقدم التضحيات لنصرة الهوية القومية الواحدة.

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