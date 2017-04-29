السعدي : قرارات شرعية هادي صححت دون قصد منها خطأ تاريخي ارتكبه بعض إخوتنا الجنوبيين

قال القيادي في الحراك الجنوبي "عبدالكريم السعدي" ان القرارات التي اصدرها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مؤخرا صححت دون قصد منها خطأ تاريخي ارتكبه بعض إخوتنا الجنوبيون بالتحاقهم كتابعين وظيفيا لهذه الشرعية .

وأضاف معلقا على تطورات الأحداث في "عدن" قائلا :" ثورتنا الجنوبية لم تصل إلى المرحلة التي تصبح الوظيفة الشرعية إحدى وسائلها ...

إذا كان مازال لدينا بقايا ثورة فإن القيد الذي أحكمته الشرعية على سواعدنا خلال الفترة الماضية قد حطمته القرارات الشرعية ذاتها !!

قرارات شرعية هادي اليمنية صححت دون قصد منها خطأ تاريخي ارتكبه بعض إخوتنا الجنوبيون بالتحاقهم كتابعين وظيفيا لهذه الشرعية !!!

على مدى السنوات الماضية نبهنا لخطورة الالتحاق بالشرعية اليمنية دون اتفاقات ولا ضمانات واليوم تتأكد صحة ما دعينا إليه حين أصبحنا مرهونين لقرار يجرنا لحضن تلك الشرعية وقرار آخر يلفظنا خارج هذا الحضن !!

نطالب كل الأخوة الجنوبيين إلى ضرورة التعقل وقراءة القرارات الشرعية اليمنية من منطلق مصلحة الجنوب وقضيته وليس من منطلق آخر ضيق !!

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