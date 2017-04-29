حصري : بدء صرف المستحقات المالية للربع الأول ٢٠١٧ للطلاب الدارسين في الخارج

صدرت توجيهات رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر بصرف المستحقات المالية للربع الأول ٢٠١٧ للطلاب الدارسين في الخارج من جميع جهات الابتعاث في الجمهورية اليمنية بحسب توجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

وبحسب التوجيهات التي صدرت إلى وزارة المالية بصرف مبلغ وقدره ( 12,995,356$) اثناء عشر مليون وتسعمائة وخمسة وتسعون الف وثلاثمائة وخمسون دولار أمريكي وهي المستحقات المالية للربع الاول لعام ٢٠١٧ للطلاب الدارسين في الخارج في (38) دولة في الخارج بحسب الجدول الموفق.

ويتم صرف المستحقات وفقاً للضوابط التالية:

1- التقيد بالصرف حسب الكشوفات الواردة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

2- ايقاف الصرف للمتواجدين خارج بلد الدراسة

3-ايقاف الصرف لاي طالب إلا بعد رفع وثائقه كاملة لقطاع البعثات والمتمثلة في ( صورة طبق الأصل من قرار الايفاد، صورة من مذكرة الوصول لبلد الدراسة في أول رحلة إلى بلد الدراسة، صورة من شهادة القيد في الجامعة التي يدرس فيها، صورة من بيان الدرجات لمختلف السنوات والسنة الحالية، تقرير المشرف العلمي لطلاب الدراسات العليا، خطاب من الجامعة باجمالي الرسوم الدراسية والرسوم المدفوعة والمتبقية على الطالب)

4- ايقاف الصرف لأي طالب تجاوز مدة الايفاد بحسب قرار الإيفاد.

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