شهيد و 8 جرحى في هجوم إرهابي على نقطة تابعة لقوات الحزام الأمني بالعسكرية
العسكرية (عدن الغد)خاص
شنت عناصر إرهابية تستغل سيارة هجوما إرهابيا على نقطة أمنية للحزام الأمني بمنطقة العسكرية مساء أمس الجمعة 28_ابريل_2017م.
وهاجم المسلحين النقطة الأمنية الساعة العاشرة من مساء الأمس ودارت أشتباكات استمرت لساعتين خلفت شهيد يدعى محمد عبد الله عمر بالإضافة لثمانية جرحى آخرين .
وفي الرواية أن مسلحين يستغلون سيارة هاجموا النقطة العسكرية بمساندة آخرين يتمترسون في الجبال وعند قيام أحد الأطقم بدورية في المنطقة تم استهدافه الأمر الذي ادى لانقلابه واصابة عدد من الجنود كانوا على متنه.
واستطاعت قوات الحزام الامني بسط سيطرتها على الوضع وأسر ثلاثة من العناصر الإرهابية واحتجاز سيارتهم.
وفي تصريحات صحفية قال قائد قوات الحزام الأمني بالعسكرية سالم النقيب انه تعرض ونائبة لاستهداف مباشر ومحاولة إغتيال كادت ان تودي بحياتهم لولا لطف الله.
واعترف مهاجمين كانوا ضمن المجموعة المهاجمة أنهم كانوا يخططون لعملية اغتيال القائد سالم النقيب بمنطقة العسكرية.
* من جمال محسن الردفاني
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