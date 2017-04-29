الجالية الجنوبية في أمريكا تصدر بيانا هاما

تلقت صحيفة (عدن الغد) بيانا من الجالية الجنوبية في أمريكا جاء فيه" تلقت جالية أبناء الجنوب في الولايات المتحدة الأمريكية خبر القرارات التي اصدرتها الشرعية اليمنية في فنادق الرياض والتي تستهدف محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي والشيخ هاني بن بريك وعليه فإن الجالية الجنوبية في أمريكا بكافة مكوناتها ومؤسساتها ومنظماتها الشبابية والطلابية في كافة الولايات تدين هذه القرارات بشدة وترفضها رفضا قاطعا.

ان توقيت القرارات والذي صادف يوم اعلان الحرب على الجنوب ٢٧ ابريل لم يكن مصادفةً او ليس له معنى بل كان قراراً مدروساً وبعناية فائقة وبالذات ان عيدروس الزبيدي لا يمثل نفسه فقط او العاصمة عدن بل يمثل رمز وقائد جنوبي ويعني الكثير لكل أبناء الجنوب من المهرة الى باب المندب.

ان رفض الجالية لهذه القرارات ليس تمسكا بمنصب او البحث عن كراسي زائلة بل إيمانا منا بأن المقاومة الجنوبية ليست جزء من الشرعية بل شريكا فاعلا مع التحالف العربي والذي تعتبر الشرعية جزء من هذه الشراكة وليست صاحبة القرار وحدها بل يجب ان يتم التشاور والتفاهم مع القيادات الجنوبية المتواجدة على الأرض قبل إتخاذ اي قرار وعدم تجاوز قيادات المقاومة او تجاهلها.

كما إن مهزلة احالة الوزير هاني بن بريك دون اي تهمة تعتبر إهانة لقيادات المقاومة التي ثبتت على الارض حين هرب من يزايدون اليوم بإسم الشرعية وبوشاية من الأحزاب المأزومة وهذا الامر ليس مقبولا إطلاقا ولن يسمح به أبدا وكان من باب اولى التحقيق ومحاسبة تلك القيادات التي سرقت عشرات الملايين من اموال التحالف المخصصة للمقاومة وبنوا بها القصور والاستثمارات في تركيا وعواصم أخرى واليوم مقربين من قادة مايسمى بالشرعية.

ان جالية ابناء الجنوب في الولايات المتحدة الأمريكية تحذر كل من من تسول له نفسة مهما كانت رتبته او على منصبه من الاساءة والتطاول على قيادات الجنوب وان على جميع الفارين في الخارج ان يعرفوا حجمهم الطبيعي وتوجيه اهتمامهم لجبهات القتال ضد الحوثي والمخلوع والتي فشلوا في تحقيق اي تقدم منذ سنتين هناك.

كما تجدد جالية ابناء الجنوب دعمها ومساندتها لعاصفة الحزم ولدول التحالف العربي ضد ايادي إيران في اليمن ممثلا بقوات المخلوع صالح ومليشيات الحوثي وكل من يساندهم ونؤكد الشراكة مع دول التحالف حتى تطهير اليمن من تلك المليشيات الانقلابية.

ختاما ندعوا جماهير شعبنا الجنوبي في الداخل الى الحشد والتظاهر في فعاليات سلمية مؤيدة للقيادات الجنوبية وللشرعية الثورية الجنوبية، كما ندعوا شعبنا في الداخل والخارج الى اللحمة الوطنية والتماسك والثبات على المبادئ الصادقة حتى تحقيق هدفنا الثابت المتمثل في استعادة الدولة الجنوبية المستقلة وعاصمتها عدن.

الرحمة للشهداء

الشفاء للجرحى

الحرية للأسرى والمعتقلين

والنصر للجنوب.

جالية ابناء الجنوب في الولايات المتحدة الأمريكية.

٢٨ ابريل ٢٠١٧

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