باعوم : البيانات المؤيدة والرافضة لقرارات هادي تحركها مصالح شخصية

قال القيادي في الحراك الجنوبي "فادي باعوم" ان البيانات الصادرة اليوم بمحافظات الجنوب والمذيلة باسم الحراك الجنوبي والرافضة والمؤيدة للقرارات التي أصدرها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مؤخرا تحركها مصالح شخصية ليس إلا .

وقال "باعوم" معلقا على هذه البيانات المتضادة فيما بينها :" تلك البيانات الصادرة من هنا وهناك والتي تذيل باسم الحراك الجنوبي المؤيدة للتعيين والرافضة للإقالة لا ترى فيها الا مصالح شخصية لمن يصدرها ولا تعبر الا عن كاتبها.

وتابع بالقول :" لا احد من هؤلاء تحدث عن تحرير الجنوب واستقلاله ولا احد شرح لنا كيف الاقالة او التعيين تؤدي الى دولة جنوبية في أطار هذه الشرعية!

كفاكم عبثا وتمييعا لقضية شعب وكبرياء وطن .فلقد أرخصتم حتى تضحيات الشهداء يا هؤلاء .

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