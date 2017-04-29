اليمن.. مقتل 20 من الانقلابيين خلال عملية تمشيط في ميدي
عنصر من "قوات الشرعية" على الطريق المؤدي لمعسكر خالد بن الوليد (أرشيفية)
السبت 29 أبريل 2017 09:56 صباحاً
/ عدن الغد / العربية /
/ عدن الغد / العربية /
لقي 20 عنصرا من ميليشيات #الحوثي و#صالح مصرعهم، وجُرح آخرون خلالعملية تمشيط نفذها #الجيش_الوطني لمواقع ومباني جنوب غرب مدينة #ميدي بمحافظة #حجة التي يحاصرها الجيش اليمني من جميع الاتجاهات.
وقال قائد عسكري في #الجيش_اليمني إنالجيش داهم مواقع #الانقلابيين في#الحارة_الغربية و#مكتب_مجموعة_الصحيح في ميدي.
وفي سياق متصل، جدد طيران #التحالفغاراته على مواقع وتعزيزات #الميليشياتفي مديريتي #مقبنة و #موزع غربي#تعز. وتم استهداف جيوب #الحوثيين في #معسكر_خالد_بن_الوليد وفي منطقة#الهاملي شرقي موزع، وقتل 5 من الميليشيات وجرح آخرون.
تعليقات القراء
256760
[1] الجنوب الحر قادم والهويه تستحق
السبت 29 أبريل 2017
ناصح | الجنوب العربي
وقال قائد عسكري في الجيش اليمني الذي يقوده المقدشي ، بأن الجيش اليمني حقق إنتصارات على الإنقلابيين منذ أن خاض معاركه معهم في الساحل الغربي وتحرير المخا وصولاً لتحرير الحديدة وإقالة محافظها عيدروس الزبيدي الإنفصالي و إسقاط صنعاء وتحريرها من سيطرة الحراك التهامي.
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