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الحراك الثوري بحضرموت: إقالة الزبيدي استهداف للجنوب وللمقاومة الجنوبية

الجمعة 28 أبريل 2017 10:47 مساءً
المكلا (عدن الغد) خاص:

 
 
 في تصريح مقتضب خاص لصحيفة "عدن الغد" حول تداعيات القرارات الرئاسية الأخيرة قال الأستاذ "سالم احمد بن دغار" رئيس مجلس الحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب م/ حضرموت: (من المؤسف ان يتناسى عبدربه منصور هادي وبهذه السرعة بأنه لجأ إلى عدن هاربا من صنعاء فاحتضنه شعب الجنوب باعتباره جنوبي, لكنه سرعان ما تنكر لمن لهم الفضل في استمرار شرعيته ولولاهم لكان الله اعلم بمصيره).
 وتابع قائلا: (المشكلة لا تكمن في شخص اللواء "الزبيدي" بل في استهداف القضية الجنوبية والإنسان الجنوبي ومقدرات الجنوب وما الزبيدي وكل المناضلين الجنوبيين إلا القوى الحية لهذه الأرض).
 واختتم بن دغار تصريحه بالقول: (الأمر خطير جداً جدا وهناك من يحاول ان يجرنا الى التصادم وكأنها أصبحت ضرورة حتمية).
 
 هذا وقد صدر عن مجلس الحراك الذي يرأسه "بن دغار" البيان التالي:
 
 بيان صادر عن مجلس الحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب بمحافظة حضرموت
 
 تابع مجلس الحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب م/ حضرموت التداعيات السياسية التي طرأت يوم 27 ابريل 2017م،والتي أتت بإسقاط صادم بتوافقها الزمني مع الذكرى المشئومة في تاريخ شعبنا العظيم, يوم إعلان الحرب على الجنوب صيف 1994م من قبل نظام الاحتلال اليمني.
 إن مجلس الحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب م/ حضرموت ينظر لقرار إقالة محافظ العاصمة عدن اللواء عيدروس قاسم عبدالعزيز الزبيدي ليس استهدافا لشخصه بقدر ما هو استهدافا للجنوب وللمقاومة الجنوبية التي تمكنت من هزيمة الحوثيين والمخلوع صالح، وإعادة تشكيل تحالفات الحرب على الجنوب من جديد ولإعادة الوضع الذي كان سائد قبل 2015م في محاولة لإعادة السيطرة على المحافظات التي تحررت من قوات نظام الاحتلال اليمني بمساعدة من الاشقّاء في دول التحالف العربي.
 إننا في مجلس الحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب م/ حضرموت ندين ونستنكر كل ما يهدف إلى إثارة الجنوب وينتقص من كرامته, كما يدعو المجلس شعب الجنوب كافة و أبناء الجنوب المنضوين ضمن التشكيلات الأمنية والعسكرية إلى اخذ الحيطة والحذر وتوحيد الصفوف ضد مما يخطط له أعداء الشعب العربي في الجنوب تنفيذا أجندات إجرامية الهدف منها إثارة الفوضى والاقتتال الداخلي على ارض الجنوب بالتالي نسف الانجازات التي حققها شعب الجنوب بتحرير أرضه وإخماد الثورة الجنوبية التي لم تستكمل بعد.
 
 النصر لشعب الجنوب وثورته التحررية...
 الهزيمة الماحقة لأعداء الجنوب الأبي ..
 المجد للشهداء...والشفاء العاجل للجرحى....والحرية للأسرى..
 وإنها لثوره حتى النصر...
 
 صادر عن مجلس الحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب بمحافظة حضرموت
 28 ابريل. 2017م
 المكلا
 
 من يحيى بامحفوظ 


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الحراك الثوري بحضرموت: إقالة الزبيدي استهداف للجنوب وللمقاومة الجنوبية
    في تصريح مقتضب خاص لصحيفة "عدن الغد" حول تداعيات القرارات الرئاسية الأخيرة قال الأستاذ "سالم احمد بن دغار" رئيس مجلس الحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب




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