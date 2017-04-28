تحالف دعم الشرعية وبناء عدن يؤيد قرارات الرئيس هادي
عدن (عدن الغد)خاص:
أعلن تحالف دعم شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي وبناء عدن، تأييده ومباركته قرارات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، بتعيين الدكتور عبدالعزيز المفلحي محافظ للعاصمة المؤقتة عدن.
وأكد التحالف الذي يضم عدة مكونات شبابية بارزة بالحراك الجنوبي ومنظمات مجتمع مدني في عدن والمحافظات المجاورة، وقوفهم صفاً واحداً لإنجاح مهام المحافظ المحلي، للنهوض بالعاصمة المؤقتة عدن، وتنميتها وازدهارها.
وناشد تحالف دعم الشرعية كافة وسائل الإعلام بالتصدي للإشاعات المغرضة التي يبثها مطابخ لها أغراض دنيئة لبث الخوف والرعب باوساط المواطنين، لزرع الفتنة بين الشعب وجر الوطن لحرب أهليه تخدم مخططات عفاش والحوثي للسيطرة على عدن عاصمة العروبة والسلام.
وأمل من الجميع أن يكونوا على قدر من المسؤولية والوعي بأهمية المرحلة وخطورتها التي تتطلب وحدة الصف للانتصار على المشروع الايراني الصفوي وإعادة اليمن شماله وجنوبه لمحيطه العربي والأسلامي .
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