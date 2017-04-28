البحسني وبن بريك يباركان قرارات الرئيس هادي الاخيرة

تلقى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اتصالا هاتفيا من محافظ حضرموت اللواء أحمد بن بريك لاطلاع فخامته على الأوضاع في المحافظة.



وأكد المحافظ تأييده و أعضاء السلطة المحلية وكافة أبناء حضرموت لقرارات فخامة الرئيس القاضية بإجراء تعديل وزاري شمل وزارات العدل و الاشغال العامة والطرق والشئون الاجتماعية والعمل وحقوق الإنسان وتعيين محافظا لعدن.



وجدد اللواء بن بريك التأكيد على وقوف أبناء حضرموت مع القيادة الشرعية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية في بناء اليمن الاتحادي، الذي اختاره الشعب اليمني وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي وصالح، التي تريد إعادة اليمنيين الى العهود الظلامية والجهل والتخلف ، وعودة النظام الكهنوتي .

وبارك قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج البحسني وقادة وضباط وأفراد وألوية المنطقة قرارات رئيس الجمهورية الصادرة مساء أمس بإجراء تعديل وزاري شمل وزارات العدل و الاشغال العامة والطرق والشئون الاجتماعية والعمل وحقوق الإنسان وتعيين محافظا لمحافظة عدن .



وأكد اللواء الركن البحسني ان تلك القرارات ستعمل على إعادة الأمن والاستقرار واستكمال تطهير ما تبقى من المحافظات من المليشيا الانقلابية ،وانتصاراً للشعب اليمني في القضاء على القوى الانقلابية والانتهازية والفاسدة التي تعبث بوطننا.



وأشار الى ان المنطقة العسكرية الثانية تقف دوماً خلف الشرعية الدستورية ممثلة بفخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة، وستظل دوماً تدافع عن امن واستقرار اليمن وتقف في وجه كل من تسول لهم أنفسهم المساس بأمن وسلامة الوطن.

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