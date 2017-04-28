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فريق من برنامج الغذاء العالمي يقدم دعما صحيا للوحدة الصحية بمنطقه خور العميره مضاربة لحج

صورة من الزيارة "عدن الغد"
الجمعة 28 أبريل 2017 06:17 مساءً
لحج (عدن الغد) خاص"

قام فريق من برنامج الغذاء  العالمي بالنزول الى  الوحدة الصحية بمنطقه خور العميره الساحلية بمديرية المضاربه ورأس العارة محافظة لحج  حيث  تم خلال هذه الزيارة الأشراف والمتابعة لبرنامج التغذية المقدم لمن  يعانون سوء التغذية من الأطفال والحوامل المترددين على الوحدة الصحية بدعم من المؤسسة الطبية.

 

 

 

وقد تم  الإطلاع على السجلات الخاصة بالبرنامج وكروت الصرف والتقارير الشهرية...ومتابعة مدى الالتزام بالمعايير المحددة من البرنامج كما عاين الفريق طرق حفظ التغذية والتأكد من سلامتها.

 

 

وشكل الفريق الذي تكون من   الدكتور/  محفوظ علي مقبل منسق البرنامج في المؤسسة الطبية الميدانية

وفهد عبده احمد منسق المحافظة ومحمد رشاد مسؤول الرقابة  وعبدالرحمن عبدالله  فالج مسؤول الاتصال في المؤسسة.

 

 

هذا ورافق الزيارة  كلآ من الدكتور عبدالقوي المنصوب  مدير مكتب الصحة والسكان في مديرية المضاربة  والدكتور نجيب جعدان منسق التغذية بالمديرية

 

 

 

وفي ختام الزيارة شكر الفريق مكتب الصحة بالمديرية ومنسق التغذية وجميع العاملين في الوحدة الصحية خور العميرة على تفاعلهم..وتفانيهم لإنجاح البرنامج ..

 

 

 

*من ميثاق عبده الصبيحي


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