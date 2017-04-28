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الحراك الجنوبي بلودر: قرارات هادي مستفزة للجنوبيين

الجمعة 28 أبريل 2017 05:51 مساءً
عدن(عدن الغد)خاص:

عبرت قيادات في الحراك الجنوبي بلودر عن رفضها لقرار إقالة محافظ العاصمة عدن اللواء عيدروس الزبيدي.. معتبرة بان تلك القرارات التي اصدرها هادي في ذكرى اعلان الحرب على الجنوب الـ27 من ابريل (نيسان)، بانها مستفزة للجنوبيين وتدعم تحالف حرب 7 يوليو على الجنوب.

 وقال القيادي في الحراك الجنوبي مصطفى الكازمي البجيري" إن قرار إقالة محافظ العاصمة عدن اللواء عيدروس الزبيدي هو استهداف ليس لعيدروس بل للمقاومة الجنوبية التي تمكنت من هزيمة  الحوثيين والمخلوع صالح".

وذكر ان قوى الحراك الجنوبي والشخصيات السياسية والقبلية في لودر تعبر عن رفضها لمثل هذه القرارات التي تستهدف الجنوب، وتعمل على اعادة تحالف الحرب على الجنوب من جديد بعد هزيمتهم".


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