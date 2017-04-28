الحراك الجنوبي بلودر: قرارات هادي مستفزة للجنوبيين

عبرت قيادات في الحراك الجنوبي بلودر عن رفضها لقرار إقالة محافظ العاصمة عدن اللواء عيدروس الزبيدي.. معتبرة بان تلك القرارات التي اصدرها هادي في ذكرى اعلان الحرب على الجنوب الـ27 من ابريل (نيسان)، بانها مستفزة للجنوبيين وتدعم تحالف حرب 7 يوليو على الجنوب.

وقال القيادي في الحراك الجنوبي مصطفى الكازمي البجيري" إن قرار إقالة محافظ العاصمة عدن اللواء عيدروس الزبيدي هو استهداف ليس لعيدروس بل للمقاومة الجنوبية التي تمكنت من هزيمة الحوثيين والمخلوع صالح".

وذكر ان قوى الحراك الجنوبي والشخصيات السياسية والقبلية في لودر تعبر عن رفضها لمثل هذه القرارات التي تستهدف الجنوب، وتعمل على اعادة تحالف الحرب على الجنوب من جديد بعد هزيمتهم".

المزيد في أخبار وتقارير إدارة الزبيدي تنفي صدور اي موقف منه تجاه قرار إقالته من منصبه نفت إدارة محافظ عدن السابق اللواء عيدروس الزبيدي صدور اي موقف منه تجاه قرار اقالته. واصدر المتحدث الرسمي باسم محافظة عدن توضيحا حول حقيقة موقف الزبيدي من قرار صحيفة دولية: الإخوان يستدرجون هادي بالتنسيق مع قطر لإحداث فوضى تتيح لهم السيطرة على عدن شهدت أحياء بمدينة عدن جنوبي اليمن، الجمعة، خروج مسيرات شعبية معارضة لقرار إقالة المحافظ عيدروس الزبيدي الذي أصدره الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي مساء الحراك الثوري بحضرموت: إقالة الزبيدي استهداف للجنوب وللمقاومة الجنوبية في تصريح مقتضب خاص لصحيفة "عدن الغد" حول تداعيات القرارات الرئاسية الأخيرة قال الأستاذ "سالم احمد بن دغار" رئيس مجلس الحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب