الحراك الجنوبي في الوضيع مسقط رأس هادي : ان استهداف القائد الزبيدي هو استهداف للمقاومة الجنوبية ورجالها

أعلن الحراك الجنوبي لتحرير واستقلال الجنوب في مديرية الوضيع محافظة ابين مسقط رأس الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وقوفه الكامل مع محافظ عدن السابق وقائد المقاومة الجنوبية اللواء عيدروس الزبيدي ورفض قرارات حزب الإصلاح التكفيري المفروضة على الرئيس هادي.

وقال الأمين العام للحراك السلمي في مديرية الوضيع الشيخ احمد علي منصور المظلومي في تصريح خاص لعدن الغد ان استهداف القائد الزبيدي هو استهداف للمقاومة الجنوبية ورجالها الحقيقين ومحاولة يائسة لجر عدن صوب العنف بعد ما حققه القائد الزبيدي وإلى جانبه القائد شلال من أمن انعكس واقعا على حياة الناس في العاصمة عدن.

معتبرا إقالة القائد الزبيدي استهدافا واضحا صادر عن غرف ومطابخ الاخوان وعلي محسن الاحمر تحت غطاء الشرعية التي تسيطر على قراراته.

وأكد المظلومي في ختام تصريحة ان الشرعية شرعية المقاومة الجنوبية وان الحراك الجنوبي ومقاومته الباسلة ستقف إلى جانب القائد الزبيدي ضد مؤامرات الشرعية التي تكشفت اوراقها واجندتها التي تسعى إلى اغراق الجنوب في الفوضى وتمرير مشروع الأقاليم والإرهاب الذي يرفضهم شعب الجنوب حينها.

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