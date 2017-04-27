نجا محافظ ابين اللواء ابوبكر حسين من محاولة اغتيال نفذها مجهولون مساء يوم الخميس.

وقال "حسين" في اتصال هاتفي مع صحيفة "عدن الغد" ان موكبه تعرض لاطلاق نار بالقرب من منطقة دوفس عند الساعة السابعة والنصف مساء بينما كان في طريقه الى عدن .

واكد "حسين" ان مجهولين اطلقوا النار على موكبه من منطقة صحراوية باسلحة رشاشة ومتوسطة واصابوا جنديا بجراح .

المزيد في أخبار وتقارير محافظ أبين يبعث برقية مباركة وتأييد لقرار رئيس الجمهورية بتعيين المفلحي محافظا" لعدن بعث محافظ محافظة أبين اللواء ابوبكر حسين سالم برقية تأييد ومباركة لقرار رئيس الجمهورية المشير/ عبدربه منصور هادي حفظة الله رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٧م بشأن بتعيين الاخ/ نجاة محافظ ابين من محاولة اغتيال وإصابة احد افراد حراسته نجا محافظ ابين اللواء ابوبكر حسين من محاولة اغتيال نفذها مجهولون مساء يوم الخميس. وقال "حسين" في اتصال هاتفي مع صحيفة "عدن الغد" ان موكبه تعرض لاطلاق نار بالقرب من نعمان : علي عبدالله صالح هرب الى الوحدة واستجدى الجنوبيين قال الامين العام السابق للحزب الاشتراكي اليمني ياسين سعيد نعمان ان علي عبدالله صالح هرب الى الوحدة اليمنية واستجدى من الجنوبيين تحقيقها . وقال "نعمان" انه وفي مثل