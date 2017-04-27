المهندس علي المصعبي يهنئ ويبارك تعيين عبدالعزيز المفلحي محافظا لمحافظة عدن

بعث المهندس علي المصعبي رئيس لجنه التواصل و الاتصال الجنوبية امين عام حزب جبهه التحرير برقية تهنئه للشيخ الدكتور عبدالعزيز المفلحي محافظا لعدن تلقت صحيفه وموقع عدن الغد نسخة منها حيث جاء فيها

سعادة الشيخ الدكتور عبدالعزيز المفلحي محافظ محافظه عدن الباسلة

تلقينا خبر تعيينكم بسعادة غامره واننا اذ نهنئ من خلالكم فخامه الرئيس عبدربه منصور هادي بالتوفيق في اختياره لكم محافظا للعاصمة الحبيبة عدن ونتعهد لكم باننا سنكون الى جانبكم واقفين من اجل اهلنا في عدن الشموخ والاباء التي واجهت المشروع الانقلابي ارضا وانسان وضربت بشعبها الباسل الطيب اروع الدروس والعبر في علاقه الانسان بالانتماء لأرضه ووطنه وجزيرته العربية التي هددها هذا الانقلاب على شرعيه فخامه الرئيس عبدربه منصور والغزو لأرض الجنوب وعاصمتها عدن. ونشكر من خلال هذه التهنئة دول التحالف العربية الأبية على راسها المملكة العربية السعودية وملكها العربي الاصيل الملك سلمان بن عبدالعزيز واخيه الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رئيس دوله الامارات العربية المتحدة وسائر دول التحالف التي نعول عليهم وعلى فخامه الرئيس ان يعطوا كل المناطق المحررة حقها من البناء والتنمية والاستقرار ومكافحه كل بؤر التطرف والغلو الأحمري النشاءة. والميلاد وعلى راسها عدن الأبية بشموخ اهلها العظام

واننا هنا نهديكم جمله من النصح التي ان اخذتهم بها ستساهم في النجاحات التي نعولها من خلال خبرتكم كأحد الهامات الوطنية المحترفة في فن الإدارة والاقتصاد ومنها

اولا فتح مكتبكم لكل ابناء عدن خصوصا وسائر سكانها الذين يعدون ضمن نشيجها الاجتماعي لتلمس مشكلات الناس بتشكيل لجنه متخصصه بهذا الشأن

ثانيا ايلاء الرعاية للطاقات الشابة الكفؤة من ابناء عدن لانهم من سيكونون قوتكم في مختلف المرافق التخصصية يكونون عوامل مسانده في مسيرة البناء والتنمية واعاده الحياه للمجتمع فيها.

ثالثا النأي بالعمل التنفيذي عن اي صراعات او مماحكات سياسيه بين ابناء المدينة والمحافظة الواحدة وعدم السماح بتمرير اي اجندات او تراشقات سياسيه في اطار العمل المستهدف لخدمه المجتمع

ثالثا التنسيق مع مختلف القوى والشباب والمنظمات الفاعلة وقيادات المقاومة ليقوم كلا بدورة المساعد نحو تعزيز الامن والاستقرار والتنمية والبناء ضد كل اعداء نجاح شرعيه الرئيس ضد المحتل الحوفاشين والإرادة العربية ضد التدخلات الإيرانية

وختاما ندعوا قاده التحالف العربي العظيم الاخذ بيد فخامه الرئيس لتحقيق كل ما يعزز من التنمية والاستقرار في سائر المناطق المحررة في الجنوب او بقيه المنطقة اليمنية وايلاء عدن حقها الكبير من الرعاية والاهتمام ونامل ختاما من فخامه الرئيس توسيع دائرة المشاركة في العمل والقرار بمجمل القوى الفاعلة والحيه في الجنوب وعلى راسهم الشباب عماد التطور والنماء.

اخوكم المهندس علي المصعبي

رئيس لجنه التواصل والاتصال الجنوبية

امين عام حزب جبهة التحرير

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