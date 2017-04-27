السيرة الذاتية لمحافظ عدن الجديد (عبدالعزيز المفلحي)

صدر اليوم القرار الجمهوري رقم ( 30 ) لسنة 2017 م قضت المادة الأولى بتعيين الاخ عبدالعزيز عبدالجميد المفلحي محافظا لمحافظة عدن .



وتنشر "عدن الغد" هنا سيرته الذاتية :

السيرة الذاتية الجديدة والكاملة لمحافظ عدن الجديد الشيخ عبدالعزيز عبدالحميد المفلحي:

• نقطة مضيئة في مسيرته:

– أحد أفضل (500) شخصية اقتصادية وإدارية وقيادية في العالم.

• حياته:

– ولد بتاريخ (1957م) في منطقة (خلّة) في محافظة الضالع، والتابعة لمشيخة مكتب المفلحي أحد المكاتب القبلية العشرة ليافع.

– عاد إلى يافع وهو في الشهر الرابع من عمره، وعاش فيها إلى سنّ الخامسة.

– اِنتقل إلى عدن وهو في سنّ الخامسة.

• دراسته:

– أكمل دراسته الابتدائية والإعدادية في عدن.

– أكمل مرحلة الثانوية في تعز بعد مُغادرته عدن بسبب ملاحقة النظام له.

– بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة بمصر ( تخصص اقتصاد).

– مؤسس القيادة العامة للكشافة والمرشدات محافظة تعز.

من مؤسسي الجمعية الكشفية اليمنية.

– أقام أول معسكرات التشجير في (الجمهورية العربية اليمني) حينها.

• أنشطته الطلابية أثناء دراسته في مصر:

– عضو في الهيئة الإدارية لرابطة طلاب اليمن شمالاً وجنوباً في القاهرة لعدة سنوات.

– رئيس رابطة طلاب اليمن شمالاً وجنوباً في القاهرة (1980م – 1981م).

• العمل في السعودية:

– مدير قسم العملاء – جده ( فبراير – 1985م / فبراير – 1986م ) في شركة العيسائي للتجارة الوكيل لسيارات (ميتسوبيشي – كرايسلر – بورتون).

– مساعد مدير فرع في الفترة ( مارس – 1986م / مايو – 1987م ) في الرياض.

– مدير عام شركة العيسائي بالرياض (1987م – 2003م ).

– مساعداً لمدير عام الشركة بالمملكة العربية السعودية (2003م – 2008م ).

– قدم استقالته في (مارس – 2008م) بعد وفاة الوالد الشيخ / عمر قاسم العيسائي.

• الشهادات التي نالها:

حصل على عدة شهادات عالمية منها:

– حصل على شهادة من أفضل الإداريين العالميين في دعم المشاريع الصغيرة (1997م).

– جائزة Who’s Who بارون أفضل (500) عقل في القرن الحادي والعشرين.

– عضو في المكتبة العالمية (BWW) في (2002 – 2005م).

– جائزة السلام العالمية في (23 – نوفمبر – 2005م) من المؤتمر الثقافي المتحد الولايات المتحدة الأمريكية.

– حصل على عدة شهادات تقديرية من إمارة منطقة الرياض وبعض الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية.

– حصل على شهادة من أفضل (500) شخصية اقتصادية في العالم .

– حصل على شهادة من أفضل (500) شخصية مالية وإدارية في العالم.

– تم اختياره من أهم (500 ) قيادي في العالم للقرن الـ (21).

– تم اختياره في عام (2011م) مع الرئيس أوباما من الشخصيات التي حققت إنجازات في مختلف القطاعات في حياتها.

– المشاركة في عدة مؤتمرات عالمية في مختلف أنحاء العالم (اقتصادية وعلمية).

• العمل في المجال السياسي:

– الانخراط في الجبهة القومية منذُ كان في سن السابعة ، حتى عام (1965م) ، ثم تأييده لجبهة التحرير والتنظيم الشعبي حتى عام (1967م).

– بعد الاستقلال بدأ الصدام مع النظام الجديد في الجنوب.

– غادر الجنوب مُكرهاً إلى تعز في الجمهورية العربية اليمنية حينها.

– حكم عليه بالإعدام سنة (1974م).

– تعيّن مستشاراً للرئيس عبدربه منصور هادي، بتاريخ (21 - أكتوبر - 2015م)

– تعيّن محافظاً لمحافظة عدن بتاريخ (27 - أبريل - 2017م)، خلفاً لعيدروس الزُبيدي.

• مواقف له:

معارضة الأسلوب الذي قامت عليه الوحدة من البداية، واعتبارها لم تقم من أجل مصلحة الشعب في الشمال والجنوب بل لمصلحة فئة ظلامية متغطرسة، وظل على موقفه منادياً بمظلومية القضية الجنوبية منذُ ما بعد حرب (1994م) إلى يومنا هذا.

*من محمد عبدالله الصلاحي

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