مؤتمر حضرموت الجامع يحظى بأصداء اعلامية محلية وعربية ودولية واسعة

حظى انعقاد مؤتمر حضرموت الجامع باصداء اعلامية واسعة محليًا وعربيًا ودوليًا , وتناولت العديد من وسائل الاعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية ما تمخض عن المؤتمر من قرارات وتوصيات مفصلية مهمة تأتي في لحظة تاريخية فارقة من تاريخ حضرموت .

وتناولت قناة "الجزيرة" في معظم نشراتها ليوم السبت خبر انعقاد المؤتمر واجرت اتصال هاتفي بعضوة الهيئة التحضيرية العليا الاعلامية "بديعة عوض" , فيما قدمت قنوات "الحرة" و"دبي" و"سكاي نيوز" و"الغد المشرق" . و"بلقيس" و"اليمنية" و"يمن شباب" و"صنعاء" وغيرها من القنوات الفضائية تقارير من مراسليها الذين تواجدوا في قاعة المؤتمر لتغطية فعالياته , فيما استعرضت قنوات "بلقيس" في برنامج "زوايا الحدث" وقناة "سهيل"في برنامج "مستقبل وطن" وقناة "عدن" في برنامج "حديث الساعة" إلى جانب قناتي "رشد" و"الشرعية" وغيرها من القنوات انعقاد المؤتمر مستضيفة عبر الهاتف عدد من اعضاء الهيئة التحضيرية العليا لمؤتمر حضرموت الجامع للحديث عن الآمال والتطلعات والمشروع الذي يحمله المؤتمر لأبناء حضرموت كافة في الداخل والمهجر .

وكرست قناة "حضرموت" الفضائية معظم أخبار نشرتها السبت لتغطية أعمال المؤتمر راصدة فقراته وتجلياته المختلفة ومقدمة تقريرًا اخباريًا عن جلسته الافتتاحية , فيما رصدت قناة المكلا المحلية وقائع المؤتمر وبثت تسجيلًا كاملًا له إضافة إلى تضمين فتراتها الاخبارية تقارير عن المؤتمر , وتمكن موقع "المندب نيوز" الالكتروني من نقل وقائع المؤتمر مباشرة عبر نافذة البث المباشر .

وتفاعل مع انعقاد المؤتمر الاذاعات المحلية "المكلا" و"سيؤون" و"حلم" و"نماء" و"سلامتك" وراديو "الأمل" و"الشحر أف أم" و"الماهر" من خلال تكرس معظم فترات البث الاذاعي لنقل وقائع المؤتمر سواء البث المباشر على الهواء من قاعة المؤتمر أو اعداد التقارير والمقابلات الاذاعية ومكن الموقع الالكتروني الرسمي لمحافظة حضرموت جمهور واسع من المستمعين في الداخل والمهجر من متابعة أعمال المؤتمر من خلال نافذة الاستماع لإذاعتي المكلا وسيؤون.

وعلى صعيد الصحف المحلية تصدر الصفحات الأولى لمعظم الصحف الصادرة في المكلا وعدن عناوين بارزة عن مؤتمر حضرموت الجامع وأبرزت صحيفة 30 نوفمبر التي عادوت الصدور مجددًا في صدر صفحتها الأولى مانشيت بارز " مؤتمر حضرموت الجامع يختتم أعماله ويصدر عدد من القرارات والتوصيات" وعنوان فرعي آخر "الجامع جمع حضرموت على رؤية ومرجعية موحدة" فيما تصدرت الصفحة الأولى لصحيفة "أخبار حضرموت" الأهلية المستقلة صورة بارزة لقاعة انعقاد المؤتمر وهي تحتضن مختلف اطياف المجتمع الحضرمي بمختلف شرائحه ومكوناته من قوى سياسية وحزبية واتحادات نقابية ومهنية واجتماعية وشعبية ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات عامة وأكاديميين, وعلقت الصحيفة عليها بعنوان بارز " حضرموت أفراح التحرير ..وتحديات الجامع".

فيما ابرزت معظم المواقع الالكترونية حدث انعقاد المؤتمر متناولة بالخبر والصورة تجلياته ..

وتناولت كبرى الصحف والمواقع الالكترونية العربية ووكالات الأنباء انعقاد مؤتمر حضرموت الجامع بالرصد والتحليل وابراز مخرجاته والقرارات والتوصيات التي تمخض عنه ومن بين هذه الصحف "الشرق الأوسط" و"البيان" , و"الخليج" الاماراتيتين , والعرب اللندنية , و"الأخبار اللبنانية" , وموقع "العربي" وموقع "يمن مونيتور" و" إرم نيوز "و" مُسند للأنباء" وغيرها ..

ويؤكد هذا الاهتمام الاعلامي الكبير وأعطاء مساحة أكبر لابراز فعالية انعقاد "مؤتمر حضرموت الجامع" دلالات عظيمة واعترافًا بالمتغيير الذي أحدثه المؤتمر بوصفه يضع خارطة طريق لحاضر ومستقبل حضرموت التي عانت سنوات طويلة صنوف من الحرمان والاستلاب والعبث بمقدراتها , وجاء "مؤتمر حضرموت الجامع" في لحظة زمنية تاريخية فارقة , مبعثة بالأمل والتطلعات في استعادة المكانة الذي تستحقه حضرموت وتجسيد ارادة ابنائها وتمكينهم في الخيارات التي يتطلعون إلى تحقيقها لبناء مستقبلهم المنشود الذي يتأملوا الوصول اليه مع اخوانهم في محافظات الجوار وتعزيز كل ما يؤدي إلى التنمية والأمن والاستقرار والسلام , وهذا الأمر كما يقول القائمون على المؤتمر بأنه يتطلب إلى مزيد من الالتفاف والتلاحم والترابط والمشاركة الحقيقية والجادة بين أبناء حضرموت في الداخل والمهجر على وجه الخصوص كوحدة واحدة ومعهم كل الخيرين لتحقيق آمالهم وطموحاتهم في حياة كريمة وبيئة صحية آمنة مستقرة تعزز للنهوض السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

*من صلاح بوعابس

المزيد في أخبار وتقارير محافظ أبين يبعث برقية مباركة وتأييد لقرار رئيس الجمهورية بتعيين المفلحي محافظا" لعدن بعث محافظ محافظة أبين اللواء ابوبكر حسين سالم برقية تأييد ومباركة لقرار رئيس الجمهورية المشير/ عبدربه منصور هادي حفظة الله رقم (٣٠) لسنة ٢٠١٧م بشأن بتعيين الاخ/ نجاة محافظ ابين من محاولة اغتيال وإصابة احد افراد حراسته نجا محافظ ابين اللواء ابوبكر حسين من محاولة اغتيال نفذها مجهولون مساء يوم الخميس. وقال "حسين" في اتصال هاتفي مع صحيفة "عدن الغد" ان موكبه تعرض لاطلاق نار بالقرب من نعمان : علي عبدالله صالح هرب الى الوحدة واستجدى الجنوبيين قال الامين العام السابق للحزب الاشتراكي اليمني ياسين سعيد نعمان ان علي عبدالله صالح هرب الى الوحدة اليمنية واستجدى من الجنوبيين تحقيقها . وقال "نعمان" انه وفي مثل