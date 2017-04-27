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تنظيم القاعدة ينفي وقوع هجوم ضد عناصره بحضرموت واعتقال قيادات

الخميس 27 أبريل 2017 07:43 مساءً
عدن ((عدن الغد) خاص:

نفى تنظيم القاعدة في جزيرة العرب صحة الانباء التي نشرتها وسائل إعلام عربية ومحلية وقالت ان عناصره تعرضوا لهجوم مؤخرا .

وقال التنظيم في بيان نشره وحمل تاريخ 26 ابريل 2017 ان الانباء التي تحدثت عن اعتقال قيادات بارزة من التنظيم غير صحيحة ايضا .

 

 

 

 


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