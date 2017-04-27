رئيس الجمهورية يترأس إجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني

ترأس الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اجتماعاً لمجلس الدفاع الوطني بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر.

وفي الاجتماع الذي حضره أعضاء هيئة مجلس الدفاع ،تم مناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية بصورها وأشكالها المختلفة والتطرق إلى التطورات الراهنة على مختلف المستويات .

وأكد الرئيس في هذا الصدد على ضرورة اضطلاع الجميع بمسئولياتهم الوطنية والدستورية في حماية الوطن و حفظ الأمن والاستقرار في مختلف المناطق المحررة ،فضلا عن شحذ الهمم وتعزيز القدرات ورفع المعنويات لحماة الوطن من منتسبي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لتحقيق الانتصارات على القوى الانقلابية .

وشدد رئيس الجمهورية على أهمية حسن الأداء والالتزام الكامل بالعمل وفقاً لمقتضيات الضبط والربط العسكري وبما يرسخ الأمن والسكينة العامة..مشيراً إلى أن على القادة التنسيق المشترك بما يحقق الأهداف المرجوة وإزالة الاحتقانات وحماية المصالح العامة وبث الاطمئنان لدى المواطن والمجتمع.

وأشاد الاجتماع بكافة أشكال التعاون والتنسيق مع الأشقاء في دول التحالف وفي المقدمة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة .

وتناول الاجتماع جملةً من القضايا والموضوعات المطروحة على جدول أعماله واتخذ بشأنها مايلزم ، كما اتخذ المجلس عدداً من القرارات المهمة المتصلة بالوضع السياسي والميداني الهامة والملحة.. مشيداً بنجاح مؤتمر الاستجابة للإغاثة الإنسانية لليمن والذي عقد بسويسرا بتنسيق واستضافه ناجحة ومشكوره من قبل سويسرا والسويد والذي أكد من خلاله المجتمع الدولي دعمه السياسي للشرعية وجهودها في تطبيع الاوضاع في البلاد.

وثمن الاجتماع النشاط القيادي والدبلوماسي المميز لبلادنا خلال أعمال المؤتمر برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر وجميع أعضاء الوفد ولقاءتهم الطيبة مع الأمين العام للأمم المتحدة وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية وسفراء الدول الــ 18 الراعية للمبادرة الخليجية ،وغيرها من الفعاليات واللقاءات الجانبية المثمرة.