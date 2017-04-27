بلادنا تتسلم نحو 20 طناً من الأدوية من دولة الكويت

تسلمت مخازن الإغاثة الطبية في العاصمة المؤقتة عدن حاوية أدوية "40 قدماً" مقدمة من اللجنة الصحية في الجمعية الكويتية للإغاثة.

وفي فعالية التسليم أثنى الشيخ توفيق محمد البعبعي الرئيس الدوري للهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة على الدور المتميز لدولة الكويت أميراً وحكومة وشعباً في دعم أخوانهم في اليمن في مختلف المجالات وفي مقدمتها القطاع الصحي، حيث تعتبر هذه الحاوية بما فيها من أدوية أساسية وأدوية حمى الضنك والمحاليل الوريدية جزء من منظومة الكويت لتحقيق مفهوم الأمن الدوائي.

وأضاف أن هذه المساعدة تأتي ضمن حملة الكويت إلى جانبكم التي تبرع بها أمير الكويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله.

كما أدلى الشيخ جمال محفوظ بلفقيه المنسق العام للجنة العليا للإغاثة مستشار وزير الإدارة المحلية بتصريح قال فيه:

نشارك اليوم في فعالية استلام نحو 20 ظناً من الأدوية الأساسية وأدوية حمى الضنك والمحاليل الوريدية ولا يسعنا بهذه المناسبة إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لدولة الكويت أميراً وحكومة وشعباً على وقوفهم ودعمهم المستمر لأشقائهم في اليمن في مختلف الظروف والمراحل. كما نتقدم بالشكر والعرفان للإخوة في الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة على جهودهم في توفير هذه المساعدات باعتبارهم السباقين في الاستجابة لمعاناة شعبنا خاصة في المحافظات المحررة.

حضر فعالية التسليم الشيخ أبو إسماعيل إبراهيم بن عيسى القرشي المدير التنفيذي لصندوق إعانة المرضى الكويتي "مكتب اليمن" عضو الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة والدكتوررازي حاتي رئيس اللجنة الصحية الميدانية.

* من رياض شرف