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المحافظ الزبيدي يطمئن على صحة الصحافي علي الهدياني بعد تعرضه لحادث مروري نجا منه بأعجوبة

الخميس 27 أبريل 2017 12:17 صباحاً
عدن (( عدن الغد )) خاص :

اطمأن اللواء عيدروس قاسم عبدالعزيز محافظ العاصمة عدن مساء اليوم على صحة الزميل علي محمود الهدياني رئيس تحرير صحيفة صوت المقاومة الجنوبية اثر تعرضه لحادث مروري مؤسف كاد ان يودي به وعائلته.

وعبر  المحافظ عن  الشكر لله بما من به على الزميل الإعلامي الشاب الهدياني وحفظه من هذا الحادث.

ونجا الزميل الصحفي علي محمود الهدياني  رئيس تحرير صحيفة صوت المقاومة الجنوبية وعائلته من الموت باعجوبة ،بعد تعرضه لحادث سير مؤسف صباح اليوم  في إحدى مناطق مديرية الازارق بمحافظة الضالع.

وتعرض الزميل الهدياني  وأسرته ومعهم عدد  من المواطنين لانقلاب سيارة تويوتا مكشوفة فيما كان عائدا هو وعائلته الى العاصمة عدن بعد مشاركته في حفل زفاف  شقيق له في منطقة جبل المعفاري بمديرية الازارق م/ الضالع.

وفي اتصال هاتفي معه طمأن الزميل الهدياني زملائه وأصدقائه مؤكدا ان حالته وحالات جميع أفراد أسرته .


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