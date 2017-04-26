مصادر: الحوثيون يجندون فتيات في صنعاء لتنفيذ عمليات الاغتيال
الأربعاء 26 أبريل 2017 08:27 مساءً
صنعاء (عدن الغد) خاص:
صنعاء (عدن الغد) خاص:
قالت مصادر اعلامية في صنعاء ان الحوثيون جندوا فتيات على استخدام الاسلحة في مناطق مختلفة بصنعاء.
واضافت المصادر ل"عدن الغد" ان تجنيد الفتيات من قبل الحوثيين على استخدام الاسلحة لاغراض مختلفه.
وطبقا للمصادر فقد استخدمت بعض المدارس لهذه التدريبات حيث شوهدت بعض الفتيات الحوثيات وهن يتدربن علئ استخدام الاسلحة الالية فيما تستخدم بعض الفتيات لعمليات الاغتيالات لخصوم الحوثيين في صنعاء.
ورجحت المصادر الى ان استخدام الفتيات وتدريبهن علئ الاسلحة من قبل الحوثيين ياتي بعد ان انفض من حولهم كثير من المقاتلين بحسب المصادر.
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