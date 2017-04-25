محافظ الضالع يعلن اعتكافه بمنزله

اعلن محافظ الضالع فضل الجعدي اعتكافه بمنزله وعدم مباشرة مهام عمله ردا على ماقال انه تجاهل الحكومة الشرعية لمطالب السلطة المحلية.

وقال الجعدي في رسالة بعث بها الى الرئيس هادي ان الحكومة الشرعية تجاهلت عدد من الرسائل التي وجهتها إدارته بهذا الخصوص.

واكد الجعدي ان ادارته لا تتحصل حتى على مخصصات الوقود مشيرا الى انه ورغم ذلك تقوم الحكومة الشرعية باجراءات احادية الجانب في المحافظة دون علم المحافظ.

واختتم رسالته بالتأكيد انه سيلتزم منزله معتكفا حتى يتم البت في مطالبه.

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