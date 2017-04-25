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مدير عام أمن محافظة أبين : لاتوجد أي إشتباكات في مبنى السلطة المحلية أبين

الثلاثاء 25 أبريل 2017 09:31 مساءً
عدن الغد /خاص

 

 

نفى العميد عبدالله الفضلي مدير عام أمن محافظة أبين الخبر الذي تتناقله بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي عن وجود إشتباكات حدثت في مبنى السلطة المحلية أبين في العاصمة زنجبار .

وأضاف أن هناك من يروج لمثل هذه الشائعات لإدخال الرعب في قلوب الناس والشباب القادمين للترقيم بهدف إفشال عملية الترقيم وحرمان الشباب من الوظائف وهذه الاعمال لا يطلقها الا ضعفاء النفوس الذين لايحبون الخير لأبين ولشباب أبين وهدفهم فقط الفوضى وعدم إستقرار الأمن في أبين فمن يقوم بمثل هذا الأعمال يخدم الإرهاب والعناصر الارهابية .

متابعا بالقول :"ولن نتهاون مع الأعمال التي تثير الفوضى وتقلق السكينة العامة للمحافظة فأمن محافظة أبين وسكينة السكان فيها خط أحمر ومن يخالف ذلك يتحمل مسؤولية نفسه وعواقب ذلك ومن يريد أن يخدم أبين وأمن أبين يتفضل يأتي إلينا فمكاتبنا مفتوحة للجميع وصدورنا رحبة ومفتوحة قبل مكاتبنا . 

 


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