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الكويت تخصص 100 مليون دولار لدعم اليمن

الثلاثاء 25 أبريل 2017 09:28 مساءً
عدن(عدن الغد)وكالات:

أعلنت الكويت الثلاثاء تخصيص 100 مليون دولار لدعم الاحتياجات الإنسانية في اليمن. 

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد سليمان الجار الله قوله أمام مؤتمر في جنيف لبحث الاستجابة الإنسانية في اليمن "هذا المبلغ يكمل أيضًا التزام الكويت السابق بمبلغ 300 مليون دولار كقروض ميسرة عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل المشاريع الإنمائية في اليمن وتم الإعلان عنها خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء اليمن الذي عقد في نيويورك عام 2012". 


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