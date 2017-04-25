الكويت تخصص 100 مليون دولار لدعم اليمن

مقالات الرأي

حسن العجيلي من خلف الكواليس تدار أزمات خطيرة ومن فوق الطاولات تنفذ ماسي عميقة ؟!! عدن منطقة هامة في ارض الجنوب العربي سياسيا وعسكريا وامنيا واقتصاديا ليس للجنوب وحده ولكن للمنطقة والعالم

عبد السلام بن عاطف جابر القائد الحقيقي يتحمل المسؤولية ولا يلقيها على غيره أي قائد في أي قطاع، وفي أي بلد، وفي أي ظروف، وبصرف النظر عن قانونية وعدالة مايقوم به؛ فهو يلتزم بأبجديات

عبد الرحمن الخضر قالها الرئيس ناصر قبل ان تحدث .. وقالها العطاس وحذر منها منذ اعلان التصالح والتسامح قبل سنوات كانت مواقفنا ثابته ومعروفة تجاه وضع نعتبره غير شرعي او قانوني يتمثل في

أقدار مختار ناصر المرأة الجنوبية.. بين المطرقة والسندان! تعتبر حقوق الإنسان والحريات الأساسية حقوقاً يكتسبها الأفراد منذ الولادة. وتؤكد المواثيق الدولية لحقوق

د. حسين العاقل فخامة الرئيس هادي وحكمة الخيار المناسب والمطلوب ماذا ( لو ) اقدم فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، على قلب موازين القوى وغامر في تحدى أرادة شعب الجنوب ومناضليه

احمد عبدالله امزربة انا والطفل العملاق و محمود الصبيحي منذ عدة ايام وبينما كنت ماراً قرب احد الاسوار القريبة من منزلي ، لمحت ولداً صغيراً يبدو في الحادية عشر من

د. مروان الغفوري ندى الوزان! مروان الغفوري ــــ في منتصف العام ٢٠١٥ كتب أستاذ النقد الأدبي في جامعة صنعاء، عبد السلام الكبسي، على صفحته

د. ياسين سعيد نعمان مؤتمر الاغاثة بجنيف بمعيار الزمن المعاصر الذي لم تعد عدسته تلتقط إلا أولئك المجددين الذين يتحركون معه الى الامام ، وبمعيار

عبدالله ناجي علي عدن - فشل الجميع انصافا لما يحدث في العاصمة - عدن - من فشل في إدارة شئون السلطة المحلية كما يقال فهناك ثلاث رؤى تنظر إلى هذه