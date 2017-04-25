المعرض السنوي الأول للوسائل التعليمية في تبن بلحج نجاح لكل مدارس المحافظة (تقرير مفصل )

حظيت محافظة لحج يوم الثلاثاء بزيارة معالي وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله سالم لملس في زيارة تعد هي الأولى لوزير في الحكومة الشرعية منذ تحرير المحافظة من مليشيات الحوثي والمخلوع صالح وهي اول زيارة لوزير في التربية والتعليم منذ أكثر من خمس عشر سنه مضت .

حيث قام الأخ الدكتور عبدالله سالم لملس وزير التربية والتعليم بمعية الاخ وضاح الحالمي وكيل المحافظة والأخ الاستاذ نصر سعيد اللحجي مدير عام مكتب التربية والتعليم والاخ محسن جعفر السقاف مدير عام مديرية تبن والاخ محفوظ الكيلة مدير ادارة التربية مديرية تبن بالافتتاح الرسمي للمعرض السنوي الأول للوسائل التعليمية الذي نظمه قسم الوسائل التعليميه بإدرة التربية والتعليم مديرية تبن بمشاركة أكثر من ثلاثين مدرسة اساسية وثانوية حكومية واهلية من مدارس مديرية تبن

وقد أعقب قص شريط الافتتاح مباشرة حفلا خطابيا بدء بآيات من الذكر الحكيم ثم ألقى معالي الأخ الدكتور عبدالله سالم لملس وزير التربية والتعليم كلمة ابدى فيها سعادته البالغة والكبيرة بهذه الزيارة إلى محافظة لحج والتي كان يتمنى أن يزورها مسبقا لما وذلك لتاريخها الحضاري العظيم ودور الإنسان اللحجي في شتى الجوانب والتي أصبحت هذه الامنية اليوم حقيقة تتمثل بحضوري للمعرض السنوي الأول للوسائل التعليمية الذي تقيمه إدارة التربية والتعليم مديرية تبن محافظة لحج .

وقال معالي الوزير لايخفى على الجميع الوضع الراهن للبلاد وماتعانية بسبب المليشيات الانقلابيه على الشرعية وما افرزه هذا الانقلاب من مشاكل جمة على الواقع العملي المختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية ومن بينها وزارة التربية والتعليم التي تعاني الكثير من المشاكل ولكن وبتظافر جهود جميع العاملين في قطاع التربية والتعليم والسلطات المحلية في المحافظات استطعنا أن نمضي بالعملية التعليمية خطوات كبيرة الى الامام قهرنا من خلالها كل الصعاب والمعوقات

وأضاف الدكتور عبدالله لملس بالقول لدينا الكثير من الخطط والبرامج الهادفة التي نسعى من خلالها إلى تطوير التعليم العام مستقبلا وقد بدأنا في امتحانات الصف التاسع من خلال تسليم مختلف شؤون هذه المرحلة إلى المحافظات ليديروها كيفما ارادو حتى نتمكن من القضاء على ظاهرة الغش في هذه المرحلة وبشكل نهائي وهذا الإجراء يؤسس لإجراءات اخرى قادمة بمشيئة الله تعالى .

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن من بين خططنا وبعد الصف التاسع تصحيح وهيكلة التعليم الثانوي عبر إلغاء التشعب للقسمين العلمي والأدبي والتأسيس لثلاثة مسارات تحدد التحاق الطالب

مستقبلا بعد اختبارات الصف التاسع المسار الأول حصول الطالب على 85% يساعدة على الالتحاق بالتعليم الثانوي وحصول الطالب على معدل 85-70% يتحدد مساره إلى التعليم الفني بينما يحدد مسار الناجحين في أقل من 70% إلى التعليم المهني على أن تكون المواد التعليمية في كل مسار من 7-5 مواد فقط

وأشار الأخ الدكتور عبدالله سالم لملس إلى الفجوة الكبيرة بين خريجي التعليم الثانوي والذي يصل إلى 240 ألف طالب وطالبة في ظل ندره استيعابية بسيطة للجامعات يؤدي إلى عدم تمكن الكثير من الطلاب إلى الالتحاق بالتعليم الجامعي ويظل الكثير منهم خارج التعليم مايؤدي إلى استقطابهم من قبل بعض الجهات الضالة ..

لافتا معاليه الى أن الطموحات كبيرة والأهداف عظيمة وندرك أنها ستصطدم بمعوقات كثيرة لكنها لن تثنينا عن مواصلة جهودنا النبيلة إذا تكاتفنا جميعا إدارة تربوية في المحافظات وسلطات محلية ووزارة التربية والتعليم مع الأشقاء والأصدقاء من المحيط والإقليم

كما ألقى الأخ وضاح الحالمي وكيل محافظة لحج كلمة قال فيها إن سعادتنا غامرة بحضور ومشاركة الأخ الدكتور عبدالله سالم لملس وزير التربية والتعليم في افتتاح المعرض الأول للوسائل التعليمية في مديرية تبن محافظة لحج .

مؤكدا ان هذا الحضور لمعاليه لهذا العرس التربوي الكبير إنما يؤسس لدافع أكبر في نفوس المعلمين والطلاب لبذل مزيد من الاهتمام والحب وبذل قصارى الجهود للتميز على مدى السنوات القادمة .

وقال الحالمي اني أجدها فرصة لمطالبة معاليه بمزيد من الاهتمام بقطاع التعليم في محافظة لحج خاصة في ظل الدمار الكبير الذي لحق العديد من المباني المدرسية بسبب قصف مليشيات الحوثي والمخلوع صالح لها .

متمنيا من جميع إدارات التربية في مختلف مديريات محافظة لحج أن تمضي قدما وان تقتدي بمدارس مديرية تبن في تنفيذ مثل هذه النشاطات التي تثلج الصدور وتعيد تفعيلها بعد أن اختفت من مدارسنا لعشرات السنين .

من جانبه ألقى الأخ الاستاذ نصر سعيد اللحجي مدير عام مكتب التربية والتعليم كلمة رحب في مستهلها بالحاضرين جميعا وفي مقدمتهم الأخ الدكتور عبدالله سالم لملس معالي وزير التربية والتعليم على تجشمه عناء الحضور لمشاركة قطاع التعليم في محافظة لحج هذا الكرنفال التعليمي البهيج والذي لايحسب لإدارة التربية والتعليم ومدارسها بمديرية تبن فقط ولكن يحسب لجميع إدارات ومدارس مديريات محافظة لحج قاطبة ونجاح تبن هو نجاح الجميع .

وقال اللحجي يكفينا فخرا أن يكون اليوم بيننا معاليه كأول وزير يزور محافظة لحج وأول من قام بتاسيس قاعدة ادارية لوزارة التربية والتعليم في عدن بعد حرب مليشيات الحوثي والمخلوع صالح على المحافظات الجنوبية فإيمانه بالعمل الميداني وتواصله الدائم مع منتسبي القطاع التربوي مكنه من قطع أشواط طويله في إعادة التأسيس لدور العمل الإداري الحقيقي المبني على الأسس العلمية ذات التحاليل الدقيقة وربطها مباشرة في العمليه التعليمية بمختلف جوانبها لتكون النتيجة استقرار تعليمي في فتره وجيزة من عمر إدارته لهذا الصرح

وأضاف نصر اللحجي الى ان الثقه الكبيرة التي يوليها الوزير لمكاتب الوزارة في المحافظات كان له الأثر الكبير على التعليم . والتي استهلها بقرار المعدل التراكمي للصفين التاسع والثالث ثانوي واعتماد امتحانات الصف التاسع ضمن المراحل الدراسية من الاول اساسي إلى الثاني ثانوي

وأكد مدير عام مكتب التربية والتعليم أن التعليم شهد خلال العام الجاري تطورا نوعيا في مختلف الجوانب رغم الظروف الصعبة من بين مبشراتها إعادة حصص التعليم الفني والنشاطات اللاصفيه وإعادة إقامة المعارض والمسابقات .

ودعاء الاستاذ نصر سعيد اللحجي مدير عام مكتب التربية والتعليم العاملين في القطاع التربوي إلى بذل مزيد من الجهود للارتقاء أكثر بالعملية التعليمية في محافظة لحج وتشمير السواعد من أجل أبنائنا لينعمو بتعليم أفضل يسهم في بناء المجتمع .

شاكرا في ختام كلمته كل المدارس التي شاركت في العرس البهيج للمعرض الاول للوسائل التعليمية وكذا كل اللجان المنظمة والمشرفة على الفعالية وشكر خاص لمدرسة خديجة المطورة للبنات التي كانت خير مستضيف للمشاركين في هذا المعرض .

كما ألقى الأخ محفوظ الكيله مدير إدارة التربية والتعليم مديرية تبن كلمة اثنى من خلالها على الجهود التي بذلت في الإعداد للمعرض السنوي الأول للوسائل التعليمية من قبل كل الجهات المشاركة.

مؤكدا أن المعرض قدم العديد من الرسائل من قبل الطلاب والمعلمين والجهات المشرفة على المعرض تتمثل في الجهود والأفكار والامكانيات التي يمتلكها طلابنا ومعلمينا والتي تحتاج إلى دعم ورعاية .

قدمت خلال الحفل الخطابي عدد من الأناشيد لعدد من زهرات المدارس المشاركة في فعاليات المعرض .

وفي ختام الحفل قام الأخ الدكتور عبدالله سالم لملس معالي وزير التربية والتعليم والاخ وضاح الحالمي وكيل محافظة لحج والأخ الاستاذ نصر سعيد اللحجي مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة والاخ محفوظ الكيلة مدير إدارة التربية والتعليم بمديرية تبن والاخ صالح محمود مدير مكتب المحافظ بتكريم المدارس وعدد من الجهات الفاعلة في المعرض بالشهادات التقديرية.

كما كرمت إدارة التربية والتعليم بالمديرية الأخ الاستاذ نصر . اللحجي مدير عام مكتب التربية و التعليم بالمحافظة على جهوده في الارتقاء بالعملية التعليمية ومساندته ودعمة في تنفيذ فعاليات المعرض السنوي الأول للوسائل التعليمية بمديرية تبن

بعد نهاية الحفل الخطابي والانشادي قام الاخ الدكتور عبدالله سالم لملس معالي وزير التربية والتعليم يرافقه الأخ وضاح الحالمي وكيل محافظة لحج والأخ الاستاذ نصر سعيد ال لحج مدير عام مكتب التربية والتعليم محافظة والاخ محسن جعفر السقاف مدير عام مديرية تبن والاخ صالح محمود مدير مكتب المحافظ بالطواف في أقسام المعرض والاطلاع على ماقدمته من وسائل علمية واختراعات وابتكارات عكست الملكات التي يتمتع بها طلاب مدارس مديرية تبن.

حيث تنوعت تلك الأقسام إلى جانب عرضها للوسائل التعليمية الاهتمام بالمورثات الحضارية والأثرية التي تمتعت بها محافظة لحج قديما إلى جانب الخطوط العربية بزخرفاتها المتنوعة والمشغولات اليدوية واللوحات التعبيرية والجوانب الزراعية وغيرها من المعروضات في تنافس علمي غامر بالمحبة والألفة وتقديرا للجهود التي بذلها الطلاب للاعداد للوسائل والمعروضات المختلفة ابى الاخ وضاح الحالمي وكيل المحافظة والاخ الاستاذ نصر سعيد اللحجي مدير مكتب التربية لحج الا ان يطوفا بجميع اقسام المعرض لجميع المدارس المشاركة والاستماع الى الشروحات حول الوسائل والابتكارات من قبل الطلاب والطالبات القائمين عليها والتي كانت بحق تستحق المتابعة الدقيقة

حضر فعالية افتتاح المعرض الاخ فواز الجنيدي مدير عام شئون المعلمين بديوان الوزارة والاخت ناهد عمر مدير عام التعليم الالكتروني بديوان الوزارة والاخ محمد حسين الدبا مدير الاعلام التربوي بديوان الوزارة والاخ صالح محمود ابوسهيل مدير عام ديوان المحافظة وعدد كبير من رؤساء الشعب والادارات ومجالس الاباء والوجاهات ومدراء المدارس والمعلمين

*تقرير خلدون البرحي - تصوير هشام عطيري

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