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الرئيس هادي يشيد بإقليم حضرموت ويؤكد على بناء اليمن الاتحادي

الثلاثاء 25 أبريل 2017 07:17 مساءً
الرياض (عدن الغد) خاص:

أشاد الرئيس عبدربه منصور هادي بإقليم حضرموت الذي يسعى الى إحلال الامن والاستقرار وتطبيع الحياة، مشترطا أن يكون متماشياً مع مخرجات الحور الوطني الشامل الذي اتفقت عليه كافة المكونات السياسية عبر مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وانهاء المركزية في اطار يمن اتحادي عادل ومستقر يسوده العدالة المتساوية والتوزيع العادل في الثروة والسلطة والحكم الرشيد.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الثلاثاء، عدداً من المشايخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية من اقليم حضرموت في مقر اقامته بالرياض، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.

واستعرض رئيس الجمهورية خلال اللقاء اوضاع اليمن في مختلف المجالات في ظل تداعيات الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية اثر انقلابها على المرجيعات الاسياسية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وماتسببت به من قتل أبناء الشعب اليمني وممارساتها الانتهاكات الممنهجة ضد المدنيين، وما احدثته من دمار في البنى التحتية بطريقة مجردة من قيمنا الأخلاقية والإنسانية.

وأكد الرئيس على وحدة اللحمة الوطنية والوقوف جنباً الى جنب وصولاً الى انهاء تداعيات الانقلاب واستباب الأمن والاستقرار وبناء اليمن الاتحادي الجديد المكون من ستة أقاليم بينها إقليم حضرموت.

وقال رئيس الجمهورية “سنعمل على توجيه الحكومة باستمرار العمل على استكمال تأسيس الاقاليم وكافة الاطر ذات العلاقة والاسراع بوتيرة العمل والبناء والامن والاستقرار وخلق التنافس الايجابي لخدمة المواطن والمجتمع”.

وأضاف "نؤكد حرصنا الدائم على إحلال السلام العادل والشامل المرتكز على المرجيعات الأساسية المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة ، ومخرجات الحوار الوطني الشامل ، وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار رقم 2216".


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تعليقات القراء
256215
[1] والمهرة وسقطرى وشبوه تبع من
الثلاثاء 25 أبريل 2017
العوذلي | عدن
عبدربه تخبط عشوائي ،، ،طيب المهره تبع اقليم من ،،،،يبدو انك ترمي كلام اكبر منك ولا انت داري كوعك من بوعك ولا استبعد بكره اقليم مارب يهاجم شبوه وتقول لهم ممتاز يا مارب ،،،،



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