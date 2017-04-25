طيار إماراتي ينحني اجلالا لجريح جنوبي

بينما كان أحد الجرحى ينتظر سفره للعلاج إلى دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة على متن طائرة إماراتية في مطار عدن الدولي وهو قاعد على كرسي متحرك أحشائه ظاهرة نتيجة عمق جراحة وحروق كثيرة في مختلف أجزاء جسده نتيجة إصابته بصاروخ حراري في جبهة المخا جريح صغير السن عظيم الشأن.

وكان العمال والموظفون في المطار من حوله ينظرون إليه ويتأفف البعض من هول الجروح الفضيعة التي أصابت البطل الصغير.

وفي لحظه فاصلة مؤثرة فارقه يترجل إليه قائد الطائرة الإماراتية الإنساني الخلوق ويسأله عن المرافق معه في رحلته العلاجية فيجيب الجريح الشامخ الصغير كبير الهامه بأنه قد ذهب إلى معارك الشرف والكرامة بدون مرافق معتمداً على الله ثم نفسه فكيف يأخذ مرافقاً وهو ذاهب للعلاج.

تعجب الطيار الإماراتي من رد الجريح الجنوبي وبقي يحلق فيه بإعجاب واندهاش شديدين وفر جاثياً بين ركبتي الجريح وأحنى رأسه إجلالاً وإكباراً لهذا الجريح المغوار وبقي يقبله في أجزاء كثيره من جسده النحيل المحروق الجريح حتى الصق الطيار الإماراتي خده بالخد المحروق للجريح الجنوبي ولسان حاله يقول (يانار كوني برداً وسلاماً لهذا الجريح وعافيه لبدنه ).

فعل كل ذلك الطيار الإماراتي ليثبت بالملموس إنهم خيار الناس في السراء والضراء وفي القوة والضعف.

وبعد برهة من الزمن رفع الطيار الإماراتي رأسه الى الجريح قائلا" رافقك الله في المعارك وسيرافقك ثم انا في رحلتك العلاجية حتى تعود سالما معافى بأذن الله.

ومثل هذه المواقف ليست غريبه على أشبال زايد رحمة الله عليه وأحفاد العروبة فهم في الشده إخوة وفي المحن عون لا ينتظرون شكراً ولا أجراً من أحد إلا الله سبحانه وتعالى .

وتمثل هذه الحادثة أقوى رد وأوضح جواباً على المرجفين والمشلكين ومزيفي الحقائق سفهاء الألسنة معتادي الجحود والنكران الذين ينهمكون على دول التحالف ويتطاولون عليها.

نقول لهم أخيراً : ( لو كل كلب عوى ألقمته حجراً لأصبح مثقال بدينار ).

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