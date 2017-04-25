MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأربعاء 26 أبريل 2017 05:18 صباحاً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير طيار إماراتي ينحني اجلالا لجريح جنوبي
أخبار وتقارير

طيار إماراتي ينحني اجلالا لجريح جنوبي

الثلاثاء 25 أبريل 2017 06:22 مساءً
حسين ناصر الجفري

بينما كان أحد الجرحى ينتظر سفره للعلاج إلى دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة على متن طائرة إماراتية في مطار عدن الدولي وهو قاعد على كرسي متحرك أحشائه ظاهرة نتيجة عمق جراحة وحروق كثيرة في مختلف أجزاء جسده نتيجة إصابته بصاروخ حراري في جبهة المخا جريح صغير السن عظيم الشأن.

وكان العمال والموظفون في المطار من حوله ينظرون إليه ويتأفف البعض من هول الجروح الفضيعة التي أصابت البطل الصغير.

وفي لحظه فاصلة مؤثرة فارقه يترجل إليه قائد الطائرة الإماراتية الإنساني الخلوق ويسأله عن المرافق معه في رحلته العلاجية فيجيب الجريح الشامخ الصغير كبير الهامه بأنه قد ذهب إلى معارك الشرف والكرامة بدون مرافق معتمداً على الله ثم نفسه فكيف يأخذ مرافقاً وهو ذاهب للعلاج.

تعجب الطيار الإماراتي من رد الجريح الجنوبي وبقي يحلق فيه بإعجاب واندهاش شديدين وفر جاثياً بين ركبتي الجريح وأحنى رأسه إجلالاً وإكباراً لهذا الجريح المغوار وبقي يقبله في أجزاء كثيره من جسده النحيل المحروق الجريح حتى الصق الطيار الإماراتي خده بالخد المحروق للجريح الجنوبي ولسان حاله يقول (يانار كوني برداً وسلاماً لهذا الجريح وعافيه لبدنه ).

فعل كل ذلك الطيار الإماراتي ليثبت بالملموس إنهم خيار الناس في السراء والضراء وفي القوة والضعف.

وبعد برهة من الزمن رفع الطيار الإماراتي رأسه الى الجريح قائلا" رافقك الله في المعارك وسيرافقك ثم انا في رحلتك العلاجية حتى تعود سالما معافى بأذن الله.

ومثل هذه المواقف ليست غريبه على أشبال زايد رحمة الله عليه وأحفاد العروبة فهم في الشده إخوة وفي المحن عون لا ينتظرون شكراً ولا أجراً من أحد إلا الله سبحانه وتعالى .

وتمثل هذه الحادثة أقوى رد وأوضح جواباً على المرجفين والمشلكين ومزيفي الحقائق سفهاء الألسنة معتادي الجحود والنكران الذين ينهمكون على دول التحالف ويتطاولون عليها.

نقول لهم أخيراً : ( لو كل كلب عوى ألقمته حجراً لأصبح مثقال بدينار ).


المزيد في أخبار وتقارير
اللجنة الدولية تضاعف ميزانية المساعدات في ظل تدهور الأوضاع باليمن
صرح مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر لشؤون الشرق الأوسط، السيد "روبير مارديني"، بأن الوضع الإنساني في اليمن يتدهور بسرعة، ولا بد من بذل جهود دولية مكثفة لتخفيف
محافظ الضالع يعلن اعتكافه بمنزله
  اعلن محافظ الضالع فضل الجعدي اعتكافه بمنزله وعدم مباشرة مهام عمله ردا على ماقال انه تجاهل الحكومة الشرعية لمطالب السلطة المحلية.  وقال الجعدي في رسالة بعث
مدير عام أمن محافظة أبين : لاتوجد أي إشتباكات في مبنى السلطة المحلية أبين
    نفى العميد عبدالله الفضلي مدير عام أمن محافظة أبين الخبر الذي تتناقله بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي عن وجود إشتباكات حدثت في مبنى السلطة المحلية


تعليقات القراء
256200
[1] الله أكبر ! الكبير كبير بأفعاله وأقواله وبأخلاقه وبأصله الكريم .
الثلاثاء 25 أبريل 2017
اليزيدي | الجنوب العربي
دول التحالف العربي المملكه العربيه السعوديه ودولة الامارات العربيه المتحده أرسلهم الله لشعب الجنوب ولشعب اليمن أيضا لو كانوا يعلمون هؤلاء الانقلابيون الفجره ! وحسبنا الله ونعم الوكيل .



شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
التفاصيل الكاملة لقصة الناشطة الحوثية مع سائق التاكسي بصنعاء
طيار إماراتي ينحني اجلالا لجريح جنوبي
السعدي يوجه رسالة إلى المحافظ الزبيدي ويطالبه باتخاذ عدد من الإجراءات
سائقو شاحنات النقل يشكون من نقاط جباية أموال في الخط الدولي بأبين
مجندون : حزب الإصلاح في الوديعة يواصل تجهيز الوية عسكرية بأسم الدفاع عن الوحدة
مقالات الرأي
عدن منطقة هامة في ارض الجنوب العربي سياسيا وعسكريا وامنيا واقتصاديا ليس للجنوب وحده ولكن للمنطقة والعالم
أي قائد في أي قطاع، وفي أي بلد، وفي أي ظروف، وبصرف النظر عن قانونية وعدالة مايقوم به؛ فهو يلتزم بأبجديات
منذ اعلان التصالح والتسامح قبل سنوات كانت مواقفنا ثابته ومعروفة تجاه وضع نعتبره غير شرعي او قانوني يتمثل في
  تعتبر حقوق الإنسان والحريات الأساسية حقوقاً يكتسبها الأفراد منذ الولادة. وتؤكد المواثيق الدولية لحقوق
ماذا ( لو ) اقدم فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، على قلب موازين القوى وغامر في تحدى أرادة شعب الجنوب ومناضليه
  منذ عدة ايام وبينما كنت ماراً قرب احد الاسوار القريبة من منزلي ، لمحت ولداً صغيراً يبدو في الحادية عشر من
مروان الغفوري ــــ في منتصف العام ٢٠١٥ كتب أستاذ النقد الأدبي في جامعة صنعاء، عبد السلام الكبسي، على صفحته
بمعيار الزمن المعاصر الذي لم تعد عدسته تلتقط إلا أولئك المجددين الذين يتحركون معه الى الامام ، وبمعيار
انصافا لما يحدث في العاصمة - عدن - من فشل في إدارة شئون السلطة المحلية كما يقال فهناك ثلاث رؤى تنظر إلى هذه
هاهي ذكرى رحيلك السنوية تهل علينا مجددا كعادتها ولكن في نسختها الثامنة وها نحن نحييها بقلوبنا وأقلامنا
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
مبارك ثقة القيادة
تهنئة الى ولدي (محمد) في عيد ميلاه
وفيات
البقاء لله
البقاء لله

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017