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المصعبي : اللواء علي محسن متورط في واقعة اغتيال اللواء اليافعي

الأربعاء 22 فبراير 2017 10:51 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

اتهم المهندس علي المصعبي القيادي البارز في الحراك الجنوبي اللواء علي محسن الأحمر بأنه متورط في جريمة اغتيال الشهيد اللواء أحمد سيف اليافعي بشكل مباشر أو غير مباشر حد قوله.

 وقال المصعبي في تصريحه :"لو كان علي محسن الأحمر صادق في رضاه عن الشهيد كما زعم في بيان نعيه لكان إرسل السلاح الذي أهداه لرجاله بدواعش أبين بحجه أنهم تقطعوا لها وأنها مرسلة لمقاومة تعز عبر المنطقة الرابعة وعبر الشهيد التي تقع تعز والمخاء ضمن نطاق صلاحياته...

 وطالب المهندس المصعبي الرئيس هادي والتحالف العربي بالتحقيق في الواقعة الشنعاء و تقليص صلاحيات الأحمر مضيفا بالقول :" بات جليا أعماله المشبوهة التي يمارسها من خلال الثقة التي تبعث للتعجب من دول التحالف وتحديداً المملكة العربية السعودية.

 وأكد المصعبي ان مثل هذه الأعمال لن تتوقف الأمر وسيعاني الجميع منها  حتى الرئيس هادي سيفترسوه في آخر المطاف حد قوله

 وفي ختام تصريحه أعرب عن عميق حزنه ومواساته لأهل وذوي الشهيد وكل الجنوب فالعزاء واحد وأردف أن الرد العملي لإيقاف ذلك سرعه تشكيل مجلس وطني سياسي جنوبي يقف إلى جانب هادي ليسهم مع كل الشرفاء الجنوبيين بالشرعية في تعزيز الاستقرار السياسي والحفاظ على أمن الجنوب من أقصاه إلى أقصاه بالاضافة للأهداف السياسية المتمثلة في تمثيل أراده شعبنا الجنوبي الأبي الرامية إلى حريته واستقلاله


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