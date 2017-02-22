عاجل : سماع دوي انفجار يهز أرجاء روضة شبوة

مقالات الرأي

عبد الرحمن الخضر اليافعي شهيد من اجل (تحرير شعبين) اليوم فقدنا أحد ابرز القيادات العسكرية الجنوبية " احمد سيف اليافعي " اسم قائد عسكري كثيرا ما عُرف هذا الاسم في

علي الأحمدي اللواء اليافعي كما عرفته في هذه الحرب على مدينة عدن ومع لقائي ومعرفتي بالكثير من العسكريين الا أني لم أجد شخصية عسكرية تعطيك شعورا

عبدالرحمن علي بن محمد الجفري بيان للناس ونداء أتوجه بهذا البيان والنداء: أولاً إلى نفسي... ثم إلى كل أبناء شعبنا في الجنوب العربي... إلى الشرعية والسلطات

محمد علي محسن الشرعية بين حكيم الصين وطباخ مبارك !! من كثر ما حاولت اقناع الناس الذين أقابلهم بان السلطات الشرعية ستجلب لهم الخير والسلام والتنمية ؛ صرت الان

‫د.علي صالح الخلاقي‬‎ وداعاً أيها القائد الفذ ..صانع النصر ترجل الفارس والقائد العسكري الفذ أحمد سيف محسن المحرمي اليافعي شهيداً، وهو يخوض غمار المواجهات مع جحافل

د. مروان هائل عبدالمولى الدبلوماسية اليمنية خارج نطاق التغطية الشائع في مفهوم السياسة الخارجية أن الدبلوماسية هي وجه الدولة الذي تطل به على العالم , و أن الخبرة والتجارب هي

د.سعيد الجريري عن شرعية الاختراق المستمر السؤال عن (اختراق) أدى إلى مقتل اللواء أحمد سيف المحرمي ومرافقيه هذا اليوم في المخا، ليس سؤالا للاستهلاك

محمد عبدالله الموس فليأكلوا البسكويت! عندما قيل لماري انطوانيت ان الشعب الفرنسي يثور لانه لا يجد خبزا قالت كلمتها الشهيرة (فليأكلوا البسكويت) في