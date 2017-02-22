مسلحون من القاعدة يفجرون مركزا مهجورا للشرطة بمدينة الروضة بشبوة
فجر مسلحون من تنظيم القاعدة مساء يوم الاربعاء مركزا مهجورا للشرطة بمدينة الروضة بشبوة .
ووقع التفجير في ساعة متأخرة من مساء يوم الاربعاء .
وقال سكان محليون لعدن الغد
المصعبي : اللواء علي محسن متورط في واقعة اغتيال اللواء اليافعي
اتهم المهندس علي المصعبي القيادي البارز في الحراك الجنوبي اللواء علي محسن الأحمر بأنه متورط في جريمة اغتيال الشهيد اللواء أحمد سيف اليافعي بشكل مباشر أو غير مباشر
عاجل : سماع دوي انفجار يهز أرجاء روضة شبوة
قال سكان محليون بمدينة الروضة وضواحيها بمحافظة شبوة انهم سمعوا عند الساعه 10 مساء يوم الاربعاء دوي انفجار عنيف .
ولم يعرف مصدر هذا الانفجار في حين قال بعض
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