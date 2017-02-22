محافظ العاصمة عدن : الوطن خسر اليوم بطلاً مغواراً من ابطاله الميامين وقائداً فذاً قلّما يتكرر

نعى اللواء عيدروس الزبيدي محافظ العاصمة عدن استشهاد القائد البطل اللواء احمد سيف اليافعي نائب رئيس هيئة الاركان العامة قائد معركة الرمح الذهبي الذي استشهد صباح يوم الاربعاء وهو يقود معركة تحرير الساحل الغربي ..

وعدد محافظ العاصمة في بيان النعي المناقب البطولية المتفردة التي تميز الشهيد اليافعي وعرف بها كقائد فذ سجل انصع المواقف البطولية اثناء قيادته لمعارك تحرير مختلف المحافظات الجنوبية وصولا الى معركة تحرير الساحل الغربي

نص بيان النعي

في لحظة أليمة خسر الوطن اليوم بطلا مغوارا من ابطاله الميامين ،وقائدا فذا من قادته التاريخيين الذين قلما تجود بهم الأيام ،او يتكررون ، ذلكم هو القائد والمناضل ، اللواء الركن احمد سيف محسن اليافعي، نائب رئيس هيئة الاركان العامة ، قائد معركة الرمح الذهبي الذي ارتقى الى ربه شهيدا مجيدا ،صباح يومنا هذا الاربعاء في جبهة المخاء وهو يقود ويخوض مع الرجال الشجعان معركة تحرير الساحل الغربي .

ان الفاجعة كبيرة، والمصاب جلل برحيل القائد الفذ اليافعي ،هذا القائد الذي لم يكل ولم يمل ،وهو يصول ويجول متقدما صفوف الابطال من رجال الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية الباسلة ، من جبهة الى اخرى ، في عدن ، ولحج، والعند، وابين ، وباب المندب والمخاء ،صانعا للوطن وللامة انتصارات عظيمة سيسجلها التاريخ باسمه بأحرف من نور تضيء للأجيال دروب العزة والمجد .

لقد رحل السيف اليافعي واقفا ،بعد ان اغمد حده في صدور الاعداء من المليشيات الانقلابية ولقنهم دروسا ، :لن ينسوها في البطولة والشجاعة ، والفداء دفاعا عن الوطن وقضيته العادلة ، وحقه في العيش حرا كريما أبيا .

ان الخسارة كبيرة والمصاب اليم برحيل القائد الهمام اليافعي ،لكن يبقى العزاء في هذا الخاتمة المشرفة التي ختم بها الشهيد حياته وهي الخاتمة التي يتمناها كل حر شريف مقاوم صاحب قضية وموقف لا يهادن ولا يساوم بهما.

اننا ونحن نتقدم بخالص العزاء الى اسرة الشهيد وفي مقدمتهم نجله منيف واشقائه جميعا فإننا كذلك نعزي انفسنا ،و وطننا بهذا المصاب الكبير ، كما نعزي اهلنا واخوتنا في مسقط راس الشهيد يافع البطولة ،و منجم الرجال والابطال ،الذين خضبوا بدمائهم الزكية وبسخاء نادر ، كل ارض الوطن وعلى مختلف جبهات القتال.

اننا ورغم ضخامة الألم الذي خلفه رحيل الشهيد، السيف اليافعي ، الا ان شعورنا بالاعتزاز به وبمأثره اعظم، وامام هذا الموقف وفي هذا اللحظة الاليمة لا نملك سوى ان نعاهد لشهيدنا الخالد بأننا ماضون على دربه درب النضال ، وسائرون في ذات الطريق الذي سار عليه و انتصر فيه للوطن حتى نال الشهادة التي تمناها ويتمناها كل حر شريف ..

مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ ۖ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا (23)

اللواء عيدروس الزبيدي

محافظ العاصمة عدن

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