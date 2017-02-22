

وجه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم المحافظين ببذل المزيد من الجهود لحل مشاكل المواطنين وتوفير الخدمات وتلمس هموم المواطن التواق الى التنمية ومشاريع البنى التحتية.. لافتا في هذا الاطار الى دعم المملكة العربية السعودية لإعمار المحافظات المحررة بمبلغ 10 مليار دولار منها اثنين مليار دولار كوديعة لدى البنك المركزي لدعم العملة الوطنية.



جاء ذلك خلال ترأس فخامته اجتماعا ضم رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر ومحافظي عدن ، تعز ، صنعاء ، لحج ، ابين ، الضالع ، شبوه ، البيضاء وسقطرى.



ووجه فخامة الرئيس الحكومة في هذا الصدد بوضع الاولويات الملحة في الاعتبار ومنها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم والطرق والاتصالات وغيرها ليلمس المواطن اعمال التحول ويستشعر تواجد السلطات المحلية ودوران عجلة الاستقرار والبناء.



وقال " ان معركتنا مستمرة ومزدوجة مع القوى الظلامية والارهابية المتمثلة في الحوثي وصالح ومن ساندهم وسننتصر حتما لأننا دعاة حق ونحمل هم وطن ومشاريع بناء وحياة لحاضر وطننا ومستقبله".





الاجتماع الذي بدأ بقراءة الفاتحة على روح الشهيد البطل اللواء ركن احمد سيف اليافعي نائب رئيس هيئة الاركان العامة الذي استشهد مقبلا في مواقع الشرف والبطولة والفداء بجبهة المخاء في معركة العزة والمصير مع القوى الانقلابية الغاشمة وضع فخامة الرئيس الجميع امام مستجدات الاوضاع على الساحة الوطنية ومنها ما يتصل بالأوضاع الميدانية في مختلف الجبهات.



ونوه بالتضحيات التي يسطرها ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم واسناد من قوات التحالف العربي وعلى راسها المملكة العربية السعودية والامارات في معركة العزة والمصير المشترك.



وناقش الاجتماع الأوضاع في المحافظات وما تشهده وتعيشه على الصعيد العملي .



واستعرض الاجتماع جملة من القضايا الملحة واتخذ بشأنها ما يلزم.



حضر الاجتماع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالله العليمي.

المزيد في أخبار وتقارير الرئيس هادي : المملكة العربية السعودية دعمت لإعمار المحافظات المحررة 10 مليار دولار وجه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم المحافظين ببذل المزيد من الجهود لحل مشاكل المواطنين وتوفير الخدمات وتلمس هموم المواطن التواق الى التنمية المفلحي: الوطن فقد قائدا عظيما مخلصا ولا تراجع عن معركة انهاء الانقلاب عبر القائد الجنوبي البارز ومستشار الرئيس عبدربه منصور هادي، الشيخ عبدالعزيز المفلحي، عن تعازيه الحارة إلى الوطن بشكل عام وأبناء الشهيد القائد اللواء أحمد سيف مؤسسة المستقبل لتنمية وحقوق الانسان تنعي استشهاد اليافعي نعت مؤسسة المستقبل لتنمية وحقوق الانسان استشهاد اليافعي، وجاء في بيان النعي : (وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم