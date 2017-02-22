المفلحي: الوطن فقد قائدا عظيما مخلصا ولا تراجع عن معركة انهاء الانقلاب
الشيخ عبدالعزيز المفلحي مع الشهيد اللواء أحمد سيف المحرمي
الأربعاء 22 فبراير 2017 04:03 مساءً
عدن(عدن الغد)خاص:
عدن(عدن الغد)خاص:
عبر القائد الجنوبي البارز ومستشار الرئيس عبدربه منصور هادي، الشيخ عبدالعزيز المفلحي، عن تعازيه الحارة إلى الوطن بشكل عام وأبناء الشهيد القائد اللواء أحمد سيف اليافعي الذي استشهد الأربعاء وهو في معركة الدفاع عن الوطن.
وقال المفلحي في بلاغ صحافي وزع على وسائل الإعلام" إن الوطن فقد قائدا عظيما مخلصا شجاعا، كان في مقدمة المعركة في مختلف الجبهات، من عدن وابين ولحج وباب المندب والمخأ.
وأضاف " نعبر عن تعازينا لأسرة وذوي الشهيد وإلى القيادة السياسية ممثل بالقائد الرمز عبدربه منصور هادي".. مؤكدا ان لا تراجع عن معركة التحرير مهما كانت التضحيات، حتى انهاء الانقلاب.
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