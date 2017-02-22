مؤسسة المستقبل لتنمية وحقوق الانسان تنعي استشهاد اليافعي

نعت مؤسسة المستقبل لتنمية وحقوق الانسان استشهاد اليافعي، وجاء في بيان النعي :

(وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون )

صدق الله العظيم

ببالغ الحزن وعظيم الاسى وقلوب ملئية بالإيمان بقضى الله والتسليم بقدره

تنعي مؤسسة المستقبل لتنمية وحقوق الانسان الشعب الجنوبي في الداخل والخارج باحر التعازى لاستشهاد بطل من ابطال الجنوب وأسطورة من اساطيره

رحل القائد الجسور الهمام قائد معركة التحرير ها هو ذا يموت واقفا شامخا شاهرا سيفه في أرض الميدان ضد العصابه المجوسيه العفاشيه الاحمريه

باستشهاد الواء سيف اليافعي يفقد الجنوب ركنا من اركانه والذي بفقدانه فقد الجنوب فارس من فرسانه الأشاوس العظام ورمز من رموزه خدم الجنوب وقضيته وغير مسار تاريخ وطن، نصير الحق قائد التحرير

قاد الجنوب العربي وفي أصعب الظروف واحلكها وبحنكة واقتدار قل نظيرها وكان الانتصار حليفه في كل معاركة قبل ان يتكالب عليه اعداء الحرية خوفا على تبابهم

ان تاريخ الشهيد المناضل احمد سيف اليافعي هو تاريخ وطن سقط وقام وانتصر روحا ملئيه بالتفاؤل وصفات قيادية مهابه جمعت بين القوة واليونه وفن التكتيك والتواضع والصدق والاخلاص

ونحن حين ننعي الفقيد انما ننعي وطن بأكمله

فتبا للايادي الاثمه القذره. الغادره التي اقدمت غدرا ظلما وبهتانا على. الغدر بقادة التحرير ليبقى الشعب في ظل العبودية

اللهم تقبله قبولا حسنا و أحسن إليه كما أحسن لشعبه ،وإنا لله وإنا اليه راجعون.

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صادر عن المجلس التاسيسي و الهيئة الادارية لمؤسسة المستقبل .

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