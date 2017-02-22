طائرات التحالف العربي تقصف صعدة تمهيداً لعملية عسكرية كبيرة
الأربعاء 22 فبراير 2017 03:34 مساءً
صعدة (عدن الغد) خاص:
صعدة (عدن الغد) خاص:
شنت طائرات التحالف العربي غارات مكثفة على بلدة باقم شمال صعدة معقل الحوثيين، موقعة خسائر كبيرة في صفوفهم، في قصف يمهد لعملية عسكرية على الأرض في معقل المتمردين.
وقال سكان إن طيران التحالف يشن غارات مكثفة على مواقع المتمردين في باقم منذ صباح الثلاثاء وحتى المساء، الأمر الذي رجحت مصادر أن تكون هذه الغارات المكثفة مقدمة لعملية عسكرية على الأرض في معقل المتمردين، من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
وأفادت مصادر ميدانية عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتمردين الحوثيين وتدمير أسلحة أمس في الغارات المكثفة التي نفذتها مقاتلات التحالف العربي على بلدة باقم شمال صعدة.
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