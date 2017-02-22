تشييع جثمان اليافعي يوم الخميس بمشاركة مسئولين في الحكومة

مقالات الرأي

محمد علي محسن الشرعية بين حكيم الصين وطباخ مبارك !! من كثر ما حاولت اقناع الناس الذين أقابلهم بان السلطات الشرعية ستجلب لهم الخير والسلام والتنمية ؛ صرت الان

‫د.علي صالح الخلاقي‬‎ وداعاً أيها القائد الفذ ..صانع النصر ترجل الفارس والقائد العسكري الفذ أحمد سيف محسن المحرمي اليافعي شهيداً، وهو يخوض غمار المواجهات مع جحافل

د. مروان هائل عبدالمولى الدبلوماسية اليمنية خارج نطاق التغطية الشائع في مفهوم السياسة الخارجية أن الدبلوماسية هي وجه الدولة الذي تطل به على العالم , و أن الخبرة والتجارب هي

د.سعيد الجريري عن شرعية الاختراق المستمر السؤال عن (اختراق) أدى إلى مقتل اللواء أحمد سيف المحرمي ومرافقيه هذا اليوم في المخا، ليس سؤالا للاستهلاك

محمد عبدالله الموس فليأكلوا البسكويت! عندما قيل لماري انطوانيت ان الشعب الفرنسي يثور لانه لا يجد خبزا قالت كلمتها الشهيرة (فليأكلوا البسكويت) في

بشرى المقطري مطارق المقاومة في اليمن يشكل المشهد الفصائلي في اليمن أحد أبرز مظاهر الحرب وأكثرها فداحة؛ إذ كشف واقع الحرب عن خريطة شاسعة للفصائل

حسن العجيلي ستظل عدن تقاوم الظلم مهما تعاظم جبروته وعاصمة الاحرار .. هذا فعلا ما يعاني منه الشطرين الشمال والجنوب وبغض النظر عن كلمة الشطرين التي لاتمس بخصوصية الشعبين الجنوبي

عبد الرحمن الخضر كلنا مخطئون وشقاة في بعضنا البعض !! يجب علينا جميعا نحن الجنوبيين يجب علينا ان نعي وندرك جيدا اننا مسؤولين عن كل ما يحدث وما وصلت اليه الامور

د.فضل الربيعي احسنوا فن التعامل فيما بينكم .. وتعمقوا بتحليل ما يحيط بكم !! تعقيدات اللحظة الراهنة بما تحمله من تعدد وتداخل وتقاطع الاجندات، تحتم على الكل بذل المزيد من الجهد