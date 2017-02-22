تشييع جثمان اليافعي يوم الخميس بمشاركة مسئولين في الحكومة
الأربعاء 22 فبراير 2017 02:58 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
قالت مصادر مقربة من اسرة الشهيد احمد سيف اليافعي واخرى في الحكومة انه تقرر تشييع جثمانه يوم الخميس .
وقالت المصادر لعدن الغد انه تقرر تأجيل تشييع جثمانه من يوم الاربعاء إلى يوم الخميس لكي يتسنى وصول عدد من ابنائه من الخارج ومسئولين في الحكومية وعسكريين .
واستشهد اليافعي بهجوم صاروخي لقوات موالية للحوثيين وصالح واستهدف معسكرا لقوات الجيش بمنطقة المخا فجر يوم الاربعاء.
تعليقات القراء
246310
[1] احذر
الأربعاء 22 فبراير 2017
ابن الجنوب | عدن
عملية التشييع قد تستقلها التنضيمات الارهابيه....يرجى تحذ الاحتياطات الامنيه..فلا احد يضمن يجب انتحاري يدخل بين المشيعيين وخصوصا انه بتحضر الجنازه رؤؤس كبيره
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