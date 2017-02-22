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مؤسسة موانئ البحر العربي تعلن عن مناقصة تجهيز ساحة حاويات في ميناء المكلا

الأربعاء 22 فبراير 2017 02:04 مساءً
المكلا/عدن الغد /خاص:

 

أعلنت اليوم مؤسسة موانئ البحر العربي (ميناء المكلا) عن إنزال مناقصة رقم (3) لسنة 2017م ، و الخاصة بتجهيز الموقع المجاور لرصيف الميناء رقم (3) و الذي كان في السابق مؤجر لمجمع حضرموت الصناعي ، و المساحة المطلوب تجهيزها سوف تخصص لحفظ الحاويات القادمة للميناء بواسطة الخطوط الملاحية العالمية ، و ستسهم الساحة عند تجهيزها في حل مشكلة ازدحام الحاويات .

و دعت المؤسسة الراغبين من مكاتب الشركات الاستشارية الهندسية و المقاولين المعتمدين ممن لديهم الكفاءة و الإمكانيات التقدم إلى إدارة المشتريات و المخازن بمؤسسة موانئ البحر العربي من اجل استلام وثيقة المناقصة ، علماً أن باب التقدم سوف يغلق يوم الأحد الموافق 26 فبراير 2017م ، و سيتم يوم الاثنين الموافق 27فبراير 2017م فتح مظاريف المتقدمين بمبنى المؤسسة بقاعة الاجتماعات بحضور مندوبين من المتقدمين .

وتأتي هذه المناقصة ضمن جهود كبيرة تقوم بها قيادة المؤسسة من اجل تطوير و تحسين ميناء المكلا أمام تزايد النشاط الملاحي فيه ، و تعتزم المؤسسة الإعلان عن مناقصات تطويرية في الفترات القريبة القادمة .

العنوان : ميناء المكلا بمنطقة خلف – مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية – إدارة المشتريات و المخازن بالمؤسسة .

للتواصل يرجي الاتصال على :

5 320632 (967)

771727263 (967)


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تعليقات القراء
246304
[1] للنجاح عنوان وهو الابتعاد عن الدنبوع والتنسيق مع الاخوة الامارتيين . 22-2-2017
الأربعاء 22 فبراير 2017
صالح محمد النقيب | المانيا
نشهد ونسمع تقريبا يوميا نجاحات وانجازات في حضرموت والسبب انه يعتمدون علي ابنائهم الاكفاء وليس المتسلقين وان الدنبوع وشلته ليس لهم اي اثر وتاثير في حضرموت لذا القدوة والمثل السليم والواضح في حضرموت يجب ان نقتدي به وهو تحييد الدنبوع وشلته ودلك بفرض الاقامة الجبرية عليه وعلي شلته في المعاشيق والتنسيق مع الامارتيين من قبل المحافظ عيدروس وشلال ومن لايريد العمل تحت امر الاثنين عليه الجلوس في بيته وعدم عرقة عمل من يريد ان يعمل . والا وداعا يالجنوب العربي والى الابد لان الاقلية ليس لها مكان تحت الاكثرية ولنا في الهنود الحمر في امريكا مثال ومن يطبل للدنبوع بمقالات عليه ان يستحى ماهي الانجازات التي عملها هدا الغبى لا شئ ولعلمكم حتي الفتات الذي يقدمه للجنوبين فهو مخلوط بالسم البطي التاثير وسوف يضهر في المستقبل مثلا اصدار امر راسئ بان تبيع المصافي البترول والديزل مباشره وهلل له بعض الاغبياء لانه سوف يحل مشكلة الكهرباء والمواصلات وهدا قمة الغباء لان الامر صدر في صالح ابنه والعيسئ لان المصافي ما هي الا مستودع وخزانات لشركة عرب جولف التي هي ملك ابن الدنبوع وربما الدنبوع نفسه وفي شراكة مع حسين بن عرب والعيسئ الواجهة فاصحوا يمن انتم رقود .



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