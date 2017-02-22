مؤسسة موانئ البحر العربي تعلن عن مناقصة تجهيز ساحة حاويات في ميناء المكلا
المكلا/عدن الغد /خاص:
أعلنت اليوم مؤسسة موانئ البحر العربي (ميناء المكلا) عن إنزال مناقصة رقم (3) لسنة 2017م ، و الخاصة بتجهيز الموقع المجاور لرصيف الميناء رقم (3) و الذي كان في السابق مؤجر لمجمع حضرموت الصناعي ، و المساحة المطلوب تجهيزها سوف تخصص لحفظ الحاويات القادمة للميناء بواسطة الخطوط الملاحية العالمية ، و ستسهم الساحة عند تجهيزها في حل مشكلة ازدحام الحاويات .
و دعت المؤسسة الراغبين من مكاتب الشركات الاستشارية الهندسية و المقاولين المعتمدين ممن لديهم الكفاءة و الإمكانيات التقدم إلى إدارة المشتريات و المخازن بمؤسسة موانئ البحر العربي من اجل استلام وثيقة المناقصة ، علماً أن باب التقدم سوف يغلق يوم الأحد الموافق 26 فبراير 2017م ، و سيتم يوم الاثنين الموافق 27فبراير 2017م فتح مظاريف المتقدمين بمبنى المؤسسة بقاعة الاجتماعات بحضور مندوبين من المتقدمين .
وتأتي هذه المناقصة ضمن جهود كبيرة تقوم بها قيادة المؤسسة من اجل تطوير و تحسين ميناء المكلا أمام تزايد النشاط الملاحي فيه ، و تعتزم المؤسسة الإعلان عن مناقصات تطويرية في الفترات القريبة القادمة .
العنوان : ميناء المكلا بمنطقة خلف – مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية – إدارة المشتريات و المخازن بالمؤسسة .
للتواصل يرجي الاتصال على :
5 320632 (967)
771727263 (967)
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