قرار جمهوري بتعيين القباطي قائدا للواء الحماية الرئاسية الرابع بعدن

مقالات الرأي

عبد الرحمن الخضر كلنا مخطئون وشقاة في بعضنا البعض !! يجب علينا جميعا نحن الجنوبيين يجب علينا ان نعي وندرك جيدا اننا مسؤولين عن كل ما يحدث وما وصلت اليه الامور

د.فضل الربيعي احسنوا فن التعامل فيما بينكم .. وتعمقوا بتحليل ما يحيط بكم !! تعقيدات اللحظة الراهنة بما تحمله من تعدد وتداخل وتقاطع الاجندات، تحتم على الكل بذل المزيد من الجهد

وليد الوزير الرئيس هادي الحقيقة الخامسة .. خمس سنوات كأنها خمسة عقود في التاريخ اليمني مهما اختلفنا او اتفقنا مع الرئيس عبدربه منصور هادي فتبقى حقيقة انه استطاع في خلال فترة حكمة الممتدة خمس سنوات

احمد عطية الرئيس هادي .. تاريخ من المنجزات أجدها فرصة مناسبة في ذكرى مناسبة وغالية على قلبي وهي الذكرى الخامسة لانتخاب القائد الرمز فخامة الرئيس

عبد الكريم سالم السعدي هؤلاء يمثلون انفسهم !!! الحراك الجنوبي ليس مشاركا فعليا في إدارة شئون الجنوب اليوم ولايتحمل مسئولية معاناة الناس سواء في عدن أو

نجيب محمد يابلي قالها بن معرج .. قالها بن شمسان .. ليل إلى متى أيها الإنسان؟! بينما كنت غارقا في الحسرة على البلاد والعباد في الجنوب وهم - إلا من رحم الله - متآمرون على بلادهم لحساب علي

ماجد الشعيبي (من الجبهة).. على الاطراف الجنوبية مراجعة ذاتها ما حدث مؤخرا في المطار صفارة إنذار تستوجب على كل الاطراف الجنوبية المشاركة في الازمة ,مراجعة ذاتها لتجنب اي

عبدان دهيس الشيخ صالح باثواب..إنني لمحزون..! حزنت كثيرا - ومازلت حزيناً - حينما بلغني نبأ وفاة الشيخ الفاضل صالح سالم باثواب, في المملكة الأردينية