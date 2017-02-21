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3 شهداء في هجوم للحوثيين على قوات الجيش والمقاومة بالمخا

الثلاثاء 21 فبراير 2017 09:14 مساءً
المخا (عدن الغد) خاص:


قالت مصادر طبية ومسعفون ان 3 شهداء و4 جرحى سقطوا يوم الثلاثاء بهجوم لقوات موالية للحوثيين وصالح بمدينة المخا.
وقالت المصادر لعدن الغد ان ميليشيا الحوثي وقوات صالح هاجمت مواقع المقاومة الجنوبية والجيش.
ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين استمرت لساعات.


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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