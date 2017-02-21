3 شهداء في هجوم للحوثيين على قوات الجيش والمقاومة بالمخا

يجب علينا جميعا نحن الجنوبيين يجب علينا ان نعي وندرك جيدا اننا مسؤولين عن كل ما يحدث وما وصلت اليه الامور
تعقيدات اللحظة الراهنة بما تحمله من تعدد وتداخل وتقاطع الاجندات، تحتم على الكل بذل المزيد من الجهد
مهما اختلفنا او اتفقنا مع الرئيس عبدربه منصور هادي فتبقى حقيقة انه استطاع في خلال فترة حكمة الممتدة خمس سنوات
أجدها فرصة مناسبة في ذكرى مناسبة وغالية على قلبي وهي الذكرى الخامسة لانتخاب القائد الرمز فخامة الرئيس
الحراك الجنوبي ليس مشاركا فعليا في إدارة شئون الجنوب اليوم ولايتحمل مسئولية معاناة الناس سواء في عدن أو
بينما كنت غارقا في الحسرة على البلاد والعباد في الجنوب وهم - إلا من رحم الله - متآمرون على بلادهم لحساب علي
لا اطمئنان على المستقبل إلا بتوفر الإرادة الجادة المستوعبة جيدا لفعل ومآلات الإحداث التاريخية الكبرى
ما حدث مؤخرا في المطار صفارة إنذار تستوجب على كل الاطراف الجنوبية المشاركة في الازمة ,مراجعة ذاتها لتجنب اي
حزنت كثيرا - ومازلت حزيناً - حينما بلغني نبأ وفاة الشيخ الفاضل صالح سالم باثواب, في المملكة الأردينية
خيال المآته ، هي دمية اخترعها الفلاح العربي قبل مئات السنين ، ووضعها وسط الحقول المليئة بالمحاصيل والثمار
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