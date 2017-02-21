قيادة المقاومة في القطاعين الغربي والأوسط بحضرموت يزورون جرحى المقاومة في الشحر ويطالبون بمحاسبة المعتدين الشحر

قامت قيادة المقاومة في القطاعين الغربي والأوسط بمحافظة حضرموت ممثلة بالأخوين علي سليمان باقروان والعقيد عارف سالم بارجاش بزيارة اطمئنان على أحوال جرحى مقاومة القطاع الشرقي في مدينة الشحر أثر تعرضهم لأطلاق الرصاص من قبل بعض أفراد الأمن في الشحر لدى تنظيم أفراد المقاومة اعتصام للمطالبة بصرف حقوقهم واستيعابهم في مؤسستي الأمن والجيش.

وأطمئن قائدا المقاومة في القطاعين الغربي والأوسط خلال زيارتهما التي رافقهما فيها قائد المقاومة في القطاع الشرقي العقيد محمد عوض العليي ونائبه عمر باعباد على أحوال الجرحى الصحية وما تلقوه من علاج وعناية طبية متمنين لهم الشفاء العاجل .

وقد أعربت قيادة المقاومة عن شجبها وااستنكارها لمثل هذه التصرفات غير المسؤولة بدماء وأرواح عناصر المقاومة الذين كان لهم الشرف في التضحية والسبق والاقدام في عملية تحرير ساحل حضرموت مع اخوانهم قوات النخبة وبدعم وأسناد من التحالف العربي وعلى رأسها الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الأمارات العربية المتحدة.

وجددت قيادة المقاومة في القطاعين الغربي والأوسط بحضرموت مناشدتها للجميع بتحمل مسؤولياتها اتجاه أفراد المقاومة وصرف مستحقاتهم وضمهم في الجيش والأمن والمؤسسات المدنية الأخرى , مطالبة السلطة في المحافظة بمحاسبة المعتدين على أفراد المقاومة في القطاع الشرقي في مدينة الشحر وكل من تسبب في العمل الشنيع .

وناشدت قيادة المقاومة جميع عناصر المقاومة وأنصارها بضبط النفس وعدم الانجرار للفوضى مؤكدة بأنها لن تذخر جهدًا في متابعة حقوق أفراد المقاومة .